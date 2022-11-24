Faiz 27 ay sonra tek hane: %9

Gerçekleştirdiği son üç Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında politika faizini 3.5 puan indiren Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), dün de önemli bir karara imza attı. Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu başkanlığında toplanan PPK, yüzde 10.5 olan politika faizini 1.5 daha indirerek yüzde 9'a çekti. Bu hamle ile politika faizi Ağustos 2020'den bu yana ilk kez tek haneye gerilerken, son 4 PPK toplantısında 5 puanlık faiz indirimi yapılmış oldu. PPK kararı sonrası yapılan açıklamada ağustos ayında başlatılan faiz indirim döngüsünün sonlandırılmasına karar verildiğine dikkat çekildi.Kuruldan yapılan duyuruda, jeopolitik risklerin dünya genelinde iktisadi faaliyet üzerindeki zayıflatıcı etkisinin artarak sürdüğü belirtilerek, gelecek döneme ilişkin küresel büyüme tahminlerinin aşağı yönlü güncellenmeye devam ettiği ve resesyonun kaçınılmaz bir risk faktörü olduğu değerlendirmelerinin yaygınlaştığı kaydedildi. 2022'nin ilk yarısında güçlü bir büyüme gerçekleştiğine dikkat çekilerek, "Yılın ikinci yarısına dair öncü göstergeler ise zayıflayan dış talebin etkisiyle büyümedeki yavaşlamanın sürdüğüne işaret etmektedir" ifadeleri kullanıldı. Azalan dış talebin toplam talep koşulları ve üretim üzerindeki etkilerinin yakından izlendiği bildirilerek, "Kurul, mevcut politika faizinin küresel talebe ilişkin artan riskleri dikkate alarak yeterli düzeyde olduğunu değerlendirmiş, ağustos ayında başlatılan faiz indirim döngüsünün sonlandırılmasına karar vermiştir" denildi. TCMB, ayrıca dün TL mevduat oranı yüzde 50 ile yüzde 60 arasında kalan bankaların zorunlu karşılıklarına olan yüzde 3 komisyon oranını yüzde 8'e çıkardı.Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri 18 Kasım haftasında bir önceki haftaya göre 5 milyar 362 milyon dolar arttı ve 122 milyar 885 milyon dolar ile yılın en yüksek seviyesine çıktı. Rezervler 2 haftada 9.2 milyar dolar arttı. Brüt döviz rezervleri 3 milyar 409 milyon dolar, altın rezervleri de 1 milyar 953 milyon dolar arttı.Ata Yatırım Yurtiçi Piyasalar Direktörü Şükrü Cem Kaya, kararın Borsa İstanbul'un alternatifsizliğini perçinleştirdiğine dikkat çekti. Kaya, "Kur Korumalı Mevduat azalmaya devam edecek. Bu gelişme Borsa İstanbul'a para girişini arttıracak" dedi. GCM Yatırım Araştırma Müdür Yardımcısı Kudret Ayyıldır ise, Borsa İstanbul tarafındaki pozotif havanın karar sonrasında devam ettiğine dikkat çekti. Borsada endeks dün 4.900 puanı geçerek tarihi zirveyi yeniledi.Öte yandan Merkez Bankası verilerine göre döviz hesaplarındaki çözülme de hızlandı. 11 Kasım'da 212.9 milyar dolar olan döviz tevdiat hesapları, 18 Kasım'da 2.5 milyar dolar azalarak 210.4 milyar dolara geriledi. Parite etkisinden arındırıldığında ise çözülme 3 milyar 21 milyon dolara ulaştı. Son iki haftadaki çözülme ise 6.7 milyar dolara ulaştı.Cari işlemler dengesinin sürdürülebilir seviyelerde kalıcı hale gelmesinin, fiyat istikrarı için önem taşıdığına vurgu yapılarak, "Kredilerin büyüme hızı ve erişilen finansman kaynaklarının amacına uygun şekilde iktisadi faaliyet ile buluşması yakından takip edilmektedir. Son dönemde belirgin şekilde açılan politikakredi faizi makasının geldiği denge yakından takip edilmektedir. Kurul, parasal aktarım mekanizmasının etkinliğini destekleyecek araçlarını kararlılıkla kullanmaya devam edecek ve ilave tedbirleri devreye alacaktır. Uygulanacak politikalar aralık ayında açıklanacak olan 2023 Yılı Para ve Kur Politikası metninde kapsamlı olarak ilan edilecektir" denildi.