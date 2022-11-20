Faiz artırımları küresel ekonomiyi vurdu! İşten çıkarma dalgası büyüyor

SADECE ABD'DE 67 BİN KİŞİ

Özel ve kamu şirketleri hakkında ticari bilgiler sağlayan bir şirket olan Crunchbase'in verilerine göre ise kasım ortası itibarıyla sadece ABD'de teknoloji sektöründe 67 bin kişi kovuldu.

İşten çıkarmalar Microsoft, Amazon, Meta, Netflix, Twitter gibi devlerin yanında finansal teknoloji alanında çalışan şirketlere de sıçradı.

AMAZON 10 BİN KİŞİYİ İŞTEN ÇIKARMAYA HAZIRLANIYOR

New York Times'ın konuyla ilgili isimsiz kaynaklara dayandırdığı haberine göre, küresel ekonomide belirsizliğin artmasıyla Amazon küresel iş gücünün yüzde 3'üne denk gelen 10 bin kişiyi işten çıkarmaya hazırlanıyor.

Amazon'un teknolojik cihazlardan sorumlu yöneticisi Dave Limp konu ile ilgili paylaşımında, "Bu beni üzüyor. Cihazlar ve hizmetler birimindeki yetenekli Amazonluları kaybedeceğiz" dedi.