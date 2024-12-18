Faiz ve KKM’de biriken paranın ilk adresi konut

Türkiye genelinde konut satışları kasımda, yıllık bazda yüzde 63.6 artarak 153 bin 14 oldu. Böylece tüm zamanların en yüksek ikinci kasım ayı verisi görüldü. Kasımda ipotekli konut satışlarının yüzde 315.7 artarak 21 bin 804 adede yükselmesi dikkati çekti. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı yüzde 14.2 ile son 17 ayın en yükseğine çıktı. Yılın 11 ayı ele alındığında ise konut satışları 2023'ün aynı dönemine göre yüzde 16.4 artarak 1 milyon 265 bin 388'e yükseldi.Geçen yılın tamamında 1 milyon 225 bin 926 konut satılmıştı. Böylece 11 ayda 2023'ün tamamı geride bırakılmış oldu. KONUTDER Yönetim Kurulu Başkanı Ramadan Kumova, "Sektörde hareketlenme olduğu aşikar. Faiz, borsa, altın ve kripto gibi yatırımlardan kazanan yatırımcının konut fiyatları artışa geçecek öngörüsüyle alıma yöneldiği kanaatindeyiz" dedi. İstanbul Ticaret Odası (İTO) Gayrimenkul Hizmetleri Meslek Komitesi Başkanı Hakan Akdoğan da, "Dövizden, altından ve KKM'den çıkıp konut tarafına yönelen yatırımcıları da görüyoruz" şeklinde konuştu.