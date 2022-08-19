Faizde 1 puan indirim

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), dün gerçekleştirdiği toplantıda sürpriz bir faiz indirimine imza attı. Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu başkanlığında toplanan Para Politikası Kurulu (PPK), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını 100 baz puan düşürerek yüzde 14'ten 13'e indirdi. Merkez Bankası son faiz indirimini Aralık 2021'de gerçekleştirmişti. Dünkü indirimle birlikte politika faizi Ekim 2020'den bu yana en düşük seviyeye gerilemiş oldu.PPK sonrası yapılan açıklamada, jeopolitik risklerin dünya genelinde iktisadi faaliyet üzerindeki zayıflatıcı etkisinin artarak sürdüğü belirtildi. Gelecek döneme ilişkin küresel büyüme tahminlerinin aşağı yönlü güncellenmeye devam ettiğine ve resesyonun kaçınılmaz bir risk faktörü olduğu değerlendirmelerinin yaygınlaştığına vurgu yapıldı. Duyuruda, yılın başındaki güçlü büyümenin dış talebin de olumlu etkisiyle ikinci çeyrekte de sürdüğü hatırlatıldı. İstihdam kazanımlarının benzer ekonomilere göre daha olumlu seyrettiği ifade edilen duyuruda, ana ihracat pazarlarının resesyona girme olasılığının cari denge üzerindeki riskleri canlı tuttuğu kaydedildi.Cari işlemler dengesinin sürdürülebilir seviyelerde kalıcı hale gelmesinin, fiyat istikrarı için önem taşıdığına dikkat çekilerek, "Kredilerin büyüme hızı ve erişilen finansman kaynaklarının amacına uygun şekilde iktisadi faaliyet ile buluşması yakından takip edilmektedir. Ayrıca, son dönemde belirgin şekilde açılan politika-kredi faizi makasının parasal aktarımın etkinliğini azalttığı değerlendirilmektedir. Bu çerçevede Kurul, makroihtiyati politika setini, parasal aktarım mekanizmasının etkinliğini destekleyecek araçlarla daha da güçlendirmeye karar vermiştir" denildi.Üçüncü çeyreğe ilişkin öncü göstergelerin iktisadi faaliyette bir miktar ivme kaybına işaret ettiğine dikkat çeken PPK, "Küresel büyümeye yönelik belirsizliklerin ve jeopolitik risklerin arttığı bir dönemde sanayi üretiminde yakalanan ivmenin ve istihdamdaki artış trendinin sürdürülmesi açısından finansal koşulların destekleyici olması önem arz etmektedir. Bu çerçevede Kurul, politika faizinin düşürülmesine karar vermiş, güncellenen politika faiz düzeyinin yeterli olduğunu değerlendirmiştir" değerlendirmesinde bulundu.Açıklamada, "Fiyat istikrarının sürdürülebilir bir şekilde kurumsallaşması amacıyla TCMB'nin tüm politika araçlarında kalıcı ve güçlendirilmiş liralaşmayı teşvik eden geniş kapsamlı bir politika çerçevesi gözden geçirme süreci devam etmektedir. Kredi, teminat ve likidite politika adımları para politikası aktarım mekanizmasının etkinliğinin güçlendirilmesi için kullanılacak" denildi.Merkez Bankası'nın sürpriz faiz kararı piyasalarda dalgalanmaya neden oldu. Kararın ardından 18.14 liraya kadar yükselen dolar, daha sonra 18.10 liranın altına geriledi. 14 Temmuz'dan bu yana soluksuz yükselen Borsa İstanbul'da ise endeks 3 bin puanın üzerine çıktı. Faiz kararının ardından panik satışlarla 2.924 puana kadar inen endeks, daha sonra gelen alımlarla 3 bin puanı aşarak tarihi zirvesini yeniledi. Borsada 14 Temmuz'dan bu yana yaşanan yükseliş yüzde 27'ye ulaştı.