Fakir’den 30 milyon dolarlık yeni tesis yatırımı

Çorlu'da ve Almanya'nın Stuttgart kentinde üretim faaliyetlerine devam eden Fakir Hausgeräte, Orhanlı'da bulunan 37 dönüm arazisine 30 milyon dolarlık yeni bir yatırım yapma kararı aldı. Toplam 25 bin metrekarelik kapalı alanda yapay zeka, artırılmış gerçeklik, biyoteknoloji, Bluetooth ve IOT (nesnelerin interneti) teknolojili ürünlerin üretimine 2022 yılının son çeyreğinde başlanacak. Tesiste üretilecek ürünlerin yüzde 75'inin Avrupa, Amerika ve Rusya pazarına ihraç edilmesi hedefleniyor.

Yakın dönemde Deloitte Digital ile birlikte stratejik bir çalışmayı hayata geçiren Fakir Hausgeräte, başta Türkiye pazarı olmak üzere faaliyet gösterdiği tüm pazarlara yönelik yeni hedefler belirledi. Fakir Hausgeräte 2024 yıl sonu itibarıyla Türkiye pazarı cirosunu üç kat artırmayı ve yeni tesisinin de katkısıyla üç milyonu aşkın katma değeri yüksek ürün satışına ulaşmayı hedefliyor.

"E-TİCARETTE ÇOK REKABETÇİ ADIMLAR ATIYORUZ"

Alman mühendisliği ve teknolojisini yerel pazarda yaygınlaştırdıklarını, 1996'dan bu yana Almanya'nın yanı sıra Çorlu'daki makine fabrikasında da üretim yaptıkları Fakir Hausgeräte'yi Türkiye'nin en güvenilen küçük ev aletleri markalarından biri yaptıklarını belirten Fakir Hausgeräte Yönetim Kurulu Başkanı Ali Zeki Saruhan, "Fakir Hausgeräte markamızın ürün segmentasyonunda, şirketimizin organizasyon yapısında ve satış ve pazarlama kanallarında bir dizi yenilik yapma kararı aldık. Çok kısa sürede yeni ürünlerimiz ve yeni satış kanallarımız tüketicimizin karşısına çıkacak." dedi.



Yeni dönemde bayileri ve tedarikçileriyle yürümeye devam edeceklerini kaydeden Saruhan, şunları söyledi: "Yeni mağazacılık konseptine, e-ticarete ve organize kanallarda büyümeye dönük ciddi yatırım yapma kararını aldık. Bu alanda çok rekabetçi adımlar atıyoruz. Ancak geleneksel kanalları terk etmek gibi bir niyetimiz kesinlikle yok. Tam aksine, yeni organizasyon yapımızı geleneksel kanalı terk etmeden e-ticarette büyüyecek şekilde kurduk. Tüm kanalları kapsayacak güce ve ekibe sahibiz."

Bugün Almanya ve Türkiye'den 80 ülkeye ihracat yapan uluslararası bir marka olduklarına dikkat çeken Saruhan, Saruhan Holding olarak 1999'dan bu yana Çorlu'da faaliyet gösteren tesis ile kimyevi hammaddeleri ve temizlik kimyasalları üretip ihraç ettiklerini söyledi.

Saruhan, tüm bu çalışmaların yanı sıra Fakir'deki hedeflerinin başta Türkiye pazarı olmak üzere tüm pazarlarda güvenilir ve aranan bir marka olmaya devam etmek, tüm pazarlardaki paylarını artırmak olduğunu aktardı.