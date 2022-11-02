Faktoring KOBİ’lerin rekabet gücünü artırıyorar

Türkiye Ekonomi Modeli'nin lokomotifi olan ihracattaki büyüme kesintisiz devam ediyor. Yılın ikinci çeyreğindeki yüzde 7.6'lık büyümenin yarısını sağlayan ihracat, faktoring işlemlerinde de ön plana çıktı. Bu yılın ilk yarısında faktoring sektörünün yurtiçi cirosu yüzde 73.3 artarak 134 milyar 376 milyon liraya çıkarken, yurtdışı ciro ise, Türkiye'nin ihracat performansına paralel olarak yüzde 164.6 gibi hızlı bir büyüme ile 30 milyar 455 milyon liraya ulaştı. 2021'in ilk yarısında yüzde 12.9 olan yurtdışı cironun toplam içerisindeki payı, bu yılın aynı döneminde yüzde 18.5'e çıktı.Vadeli alacakların devri ile işletmelerin bu alacaklarına karşılık finansman, tahsilat ve garanti hizmetlerinden en az birini sunan finansal bir enstrüman olarak tanımlanan faktoring sektörü, ihracatta da KOBİ'lerin en büyük destekçisi konumunda bulunuyor. İhracat faktoringi, yurtdışına yapılan satışlardan doğmuş alacakların garanti altına alınması, tahsilatların takibi ve ihracatçı firmanın ihtiyacı doğrultusunda sunulan finansman hizmet olarak tanımlanıyor. Daha basit anlamıyla ihracat faktoringi, açık hesap vadeli ihracatlara garanti, tahsilat ve istenmesi halinde finansman hizmetlerini ayrı ayrı veya bir bütün olarak sunuyor.Garanti hizmeti ile, yurtdışında alıcının talebini değerlendirmeye almadan önce o firma hakkında finansal verilere ulaşarak piyasadaki konum ve itibarı hakkında bilgi edinerek bu pazara risk almadan girebilme imkânı sağlanıyor. Alacak ve tahsilatları yöneterek zaman ve giderlerden tasarruf edilmesi sağlanarak, uluslararası satışlarda büyük alıcı firmalara karşı korunma elde ediliyor. Finansman desteğiyle de mevcut ve yeni pazarda rekabet avantajları yakalanıyor.İhracat faktoringi işlemlerinde satıcı, alıcı, ihracat faktoring şirketi ve ithalat faktoring şirketi (muhabir faktör) olarak dört taraf var. Satıcı yurtdışında mal satmak istediği alıcılarla ilgili bilgileri ihracat faktoring şirketi ile paylaşarak alıcı için istihbarat talebinde yapar. İhracat faktoring şirketi yurtdışındaki muhabir faktörlere bilgileri iletir ve alıcı firmalar için limit talebinde bulunur. Alıcı limiti onaylandığında ihracat faktoring şirketi bunu satıcı firmaya bildirir ve muhabirden aldığı garanti doğrultusunda alıcı firmaların ödememe riskini üstlenir. Satıcı firma ile ihracat faktoring şirketi arasında faktoring sözleşmesi imzalanması ve ihracat faktoring işlemlerini kabul ettiğine dair alıcı teyidinin alınmasını takiben temlik işlemleri başlar.Satıcı firma alıcı firmalara göndereceği mallara istinaden kesmiş olduğu faturaları ve ihracatın gerçekleştiğine dair belgeleri temlik bildirim formu ile birlikte ihracat faktoring şirketine temlik eder. Temlik işlemini takiben yapılan kontroller sonrası ihracat faktoring şirketi satıcının talebi doğrultusunda fatura tutarının belirli bir kısmını alacağın döviz cinsinden ön ödeme olarak kullandırabilir. Fatura vadesi geldiğinde alıcı fatura bedelini muhabire faktör hesaplarına öder, muhabir faktör ise hesaplarına ödenen tutarı ihracat faktoring şirketine iletir. İhracat faktoring şirketi tahsilatın gerçekleşmesini takiben, satıcı ile yaptığı anlaşmaya istinaden oluşan komisyon ve masraf tutarlarını düştükten sonra kalan bakiyeyi satıcıya öder. Gayrikabili rücu (geri dönülemez) işlemlerde; alıcının iflas etmesi, acze düşmesi gibi nedenler ile fatura bedelini ödeyememesi ve söz konusu fatura için alıcı tarafından bildirilen bir ihtilaf bulunmaması durumunda, fatura vadesinden sonraki 90. günde, uluslararası faktoring kuralları kapsamında ihracat faktoring şirketi fatura bedelini muhabir faktörden tahsil edip, satıcıya öder.Güvenilir istihbarat bilgileri sayesinde alıcının mali gücü ve piyasadaki kredibilitesi hakkında güncel bilgiye sahip olur.Yeni pazarlara risksiz girebilme imkânına kavuşur.Mevcut pazarlarda rekabet gücü artar.Nakit akışını verimli bir şekilde düzenlerken, daha çok satış yapma olanağını sağlar.Gayrikabili rücu (geri dönülemez) işlemler çerçevesinde kullanılan finansman firma bilançosuna kredil olarak yansımaz, likit bir bilanço yapısı oluşur.Alacak ve tahsilat yönetiminden doğan iş yükü ve maliyet azalır.Büyük ve güçlü alıcılara yaptığı satışlarda insiyatif sahibi ve güçlü olur.