Faktoring sektörü işletmelere düzenli nakit akışı sağlıyor

Geçtiğimiz yılı 200 milyar liralık işlem hacmi ile kapatan, 2022'nin ilk yarısında ise 2021'in aynı dönemine göre yüzde 85.1'lik büyümeyle 164.8 milyar liralık hacme ulaşan faktoring sektörü, büyük çoğunluğu KOBİ'lerden oluşan 70 binin üzerindeki müşterisine desteğini hız kesmeden sürdürüyor. Vadeli alacakların devri ile işletmelerin bu alacaklarına karşılık finansman, tahsilat ve garanti hizmetlerinden en az birini sunan finansal bir enstrüman olarak tanımlanan faktoring sektörünün bu yılın tamamında 300 milyar liranın üzerinde bir hacme ulaşması bekleniyor.Faktoring, sunduğu hizmetler ile ticari alacakların finansal nedenlerden dolayı ödenememe riskini üstlenip, tahsilat işlemlerini takip ediyor, alacakları vadesinden önce nakde dönüştürüyor. Böylece işletmeler, başka bir kaynağa ihtiyaç duymadan, faktoringden elde ettikleri kaynakla, düzenli nakit akışı elde ediyor. Faktoring sektörü yılın ilk altı ayında günde ortalama 910.7 milyon TL, iş günü bazında ise 1 milyar 318 milyon TL ciroya ulaştı.Faktoring şirketleri garanti, tahsilat ve finansman olmak üzere 3 temel hizmet sunuyor. Faktoringin kapsadığı bu hizmetler, işletmelerin ihtiyaçlarına göre birlikte ya da ayrı olarak sunulabiliyor. Alacak garantisinde faktoring şirketi, alıcı firmanın finansal nedenlerden dolayı ödeyememe riskini üstleniyor. Satıcı firmanın vadeli satışlarından doğan alacaklarını garanti altına alıp işletmelerin ticari risklerini azaltıyor. Faktoring, garanti vererek onayladığı limit dahilindeki satışların yüzde 100'ünü garanti altına alıyor. Faktoring şirketlerinin tahsilat hizmetinde, satıcı firmalar alacaklarını devrettiklerinde bu alacaklar, faktoring şirketinin alacağı haline dönüşüyor. Tahsilatı faktoring şirketi takip eder, tahsilat raporları düzenler. Tahsilat takibini faktoring şirketine devreden işletmeler sürdürülebilir ve güvenli büyüme fırsatı yakalar.Finansman hizmetinde ise, vadeli alacaklarını faktoring şirketine devreden satıcı firmalar, vadelerinden önce bu alacaklarının belli bir yüzdesini ön ödeme olarak kullanabilirler. Böylece, alacakların nakde dönüşümü hızlanır ve işletmelerin büyümesi için gerekli olan nakit, herhangi bir dış kaynağa ihtiyaç olmadan, tamamen işletmenin en önemli cari aktifi olan alacaklardan elde edilmiş olur. Faktoring, satışlara bağlı olarak satışlara paralel bir seviye ile işletme sermayesi sağlar ve firmaların satın alım gücünü artırıyor. Faktoring sayesinde ticaretin çarkı döner ve işletmeler güvenle büyüme fırsatı yakalar.Vadeli alacağını faktoring şirketine devredip nakde dönüştüren işletmeler, sürekli ve kesintisiz nakit akışı sağlar, hızlı ve kontrollü büyüme potansiyeli yakalar. Faktoring sayesinde bilançoda alacaklar, stoklar ve ticari borçlar azalır, işletme sermayesi ve likidite artar. Faktoring finansmanı ile peşin mal alımı yapan firmalar, faktoringin maliyeti satıcı kredilerindeki vade farkından daha uygun olduğu için satın alma maliyetini düşürür. Faktoring hizmeti alan firma satışlarında alıcılarına daha uzun vade tanıyarak rekabet gücünü artırabiliyor.Tahsilat takibini faktoring şirketine devreden firmalar, disiplinli tahsilat takibinin yanı sıra düzenli raporlama hizmetinden de faydalanır. Böylece operasyonel maliyet ve zamandan tasarruf ederek işlerini geliştirmeye daha fazla yoğunlaşabilirler. Faktoring sistemi, şirket yöneticilerini alıcılarının performansı hakkında bilgilendirerek, daha güvenli satış olanağı sağlıyor.İhracatçı firmaların mevcut ve potansiyel müşterileri için uluslararası iş ortakları üzerinden istihbarat ve kredi değerlendirme çalışmaları yapılır. Böylece ihracatçılar, minimum riskle yeni müşterilere ulaşır, yeni ülkelere açılır ve pazar paylarını artırıp işlerini geliştirir. Alıcı ülkesinde yerleşik, aynı ana dili kullanan ve uzman kadroya sahip uluslararası iş ortamları sayesinde tahsilatta yaşanabilecek sorunlar azaltılır.Bu yılın ilk yarısında sektörün yurtiçi cirosu yüzde 73.3 artarak 134 milyar 376 milyon liraya çıkarken, yurtdışı ciro ise, Türkiye'nin ihracat performansına paralel olarak yüzde 164.6 gibi hızlı bir büyüme ile 30 milyar 455 milyon liraya ulaştı. 2021'in ilk yarısında yüzde 12.9 olan yurtdışı cironun toplam içerisindeki payı, bu yılın aynı döneminde yüzde 18.5'e çıktı. Faktoring sektörünün 2021'in ilk yarısında 51 milyar 640 milyon lira olan aktif büyüklüğü, bu yılın aynı döneminde yüzde 66.7 artarak 86 milyar 78 milyon liraya çıktı. Sektörün öz kaynakları yüzde 26.2 artarak 12 milyar 429 milyon liraya çıkarken, toplam alacakları da yüzde 70.8 artarak 80.1 milyar liraya ulaştı.