Faktoring sektörü KOBİ’lerin ihracat pazarlarını genişletiyor

Mal ve hizmet satışlarından doğan vadeli alacakların temlik yoluyla bir faktoring kuruluşuna devredilmesi ve bu alacakların faktoring kuruluşu tarafından yönetilmesi olarak tanımlanan faktoring, reel sektöre sağladığı destekle ticaretin çarklarının dönmesine katkısını her geçen gün artırıyor. 2021'i yüzde 34'lük artışla 200 milyarlık hacimle kapatan faktoring sektörü, bu yılın ilk yarısında ise cirosunu, 2021'in aynı dönemine göre yüzde 85.1 artırarak 164 milyar 831 milyon liraya çıkardı. Sektörün yurtiçi cirosu yüzde 73.3 artarken, yurtdışı ciro ise, Türkiye'nin ihracat performansına paralel olarak yüzde 164.6 gibi hızlı bir büyüme ile 30 milyar 455 milyon liraya ulaştı. 2021'in ilk yarısında yüzde 12.9 olan yurtdışı cironun toplam içerisindeki payı, bu yılın aynı döneminde yüzde 18.5'e çıktı. Faktoring şirketleri müşterilerine garanti, tahsilat ve finansman olmak üzere üç temel hizmet sunuyor. Faktoring, alıcının finansal nedenlerden dolayı ödeyememe riskini üstlenerek satıcının vadeli satışlarından doğan alacaklarını garanti altına alıp, işletmelerin ticari risklerini azaltıyor. Satıcının, faktoring şirketine devrettiği alacaklar, faktoring şirketinin alacağı haline dönüşür ve tahsilatı faktoring şirketi tarafından yapılır. Faktoring şirketi müşterisine sunduğu tahsilat hizmeti sayesinde ise işletmelerin kendi faaliyetlerine odaklanarak sürdürülebilir ve güvenli büyüme fırsatı yakalamasına destek olur.Vadeli alacağını faktoring şirketine devredip nakde dönüştüren işletmeler sürekli ve kesintisiz nakit akışı sağlayarak, hızlı ve kontrollü büyüme potansiyeline ulaşabilir. Faktoring sayesinde bilançoda alacaklar, stoklar ve ticari borçlar azalırken, işletme sermayesi ve likidite artar. Faktoring finansmanı ile peşin mal alımı yapan firmalar, faktoringin maliyeti satıcı kredilerindeki vade farkından daha uygun olduğu için satın alma maliyetini düşürür.Firmaların alıcı ve satıcı tarafında ticaret hacmi artar.Firmaların vadeli alışveriş imkânları artar.Firmalar ticari işlem anlamında alıcı ve satıcının takip, tahsilat, kayıt gibi iş yükünden kurtulurlar.Firmaların büyümesi dış kaynaklar yerine yapılan ticari satışlarla gerçekleşmiş, kaynaklar optimum kullanılmış olur.Firmaların şirket işlem kayıtları azalır. Çünkü fatura, muhasebe kayıtları faktor tarafından yapılır.Firmaların bilançolarını sadeleştirir. Stoklar, alacaklar, borçlar azalır bilançolar likit hale gelir.Firmaların bilançoları likit olduğu için bilanço raytingleri artar, finansal piyasalarda gerek itibar gerekse maliyetler açısından avantajlı hale gelirler.İthalat ve ihracat tarafında, bütün riskleri faktor üstlendiğinden doğabilecek kur, politik sorunlar, transfer gibi riskler ortadan kalkar.İhracat işlemlerinde farklı ülkelerdeki alıcılarla ilgili istihbarat ve alıcılara kolay ulaşma imkânı sağlar.FAKTORING hizmeti alan firma, satışlarında, alıcılarına uzun vade tanıyarak rekabet gücünü artırma potansiyeli yakalar. Tahsilat takibini faktoring şirketine devreden firmalar, disiplinli tahsilat takibinin yanı sıra düzenli raporlama hizmetinden faydalanır. Bu firmalar, böylece operasyonel maliyet ve zamandan tasarruf edilerek işlerini geliştirmeye daha fazla yoğunlaşabilir. Faktoring sistemi, şirket yöneticilerini alıcıların performansı hakkında bilgilendirerek daha güvenli satış olanağı sağlar.İHRACATÇI firmaların mevcut ve potansiyel müşterileri için uluslararası iş ortakları üzerinden istihbarat ve kredi değerlendirme çalışmaları yapılarak, ihracatçıların minimum riskle yeni müşterilere ulaşması sağlanır. Böylece yeni ülkelere açılma ve işlerini geliştirip pazar paylarını artırma olanağı yaratılır. Alıcı ülkesinde yerleşik, aynı ana dili kullanan ve uzman kadroya sahip uluslararası iş ortakları sayesinde tahsilatta yaşanabilecek sorunlar azaltılır.