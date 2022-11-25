Faruk Çiçek: Taşımacılık bir takım çalışmasıdır

Taşımacılık sektörünün müşteri memnuniyeti en yüksek şirketlerinden Seyid Lojistik'in sahibi Faruk Çiçek başarılarının sırrını verdi: "Taşımacılıkta sürecin çok iyi planlanıp yönetilmesi gerekiyor. Bu da takım çalışması ile mümkün. Başarımızın sırrı bu."

20 yılı aşkın süredir lojistik ve nakliye alanında hizmet veren Seyid Lojistik'in patronu Faruk Çiçek, başarının sırrını açıkladı. Taşımacılık sektörünün çok ayaklı bir sektör olduğuna vurgu yapan iş insanı, "Taşımacılık tam bir takım işi. Herhangi bir aşamada yaşanan aksaklık operasyonun başarısını direkt etkiliyor. Bu nedenle tüm sürecin çok iyi planlanıp doğru ekip tarafından yürütülmesi gerekiyor. Bu sektörde başarının sırrı insan ve ekip" dedi.

OPERASYONEL BAŞARISI EN YÜKSEK ŞİRKETLERDEN BİRİYİZ

Takım ruhuna sahip olan bir şirketin başarısız olmasının mümkün olmadığını söyleyen Faruk Çiçek, kendi şirketini örnek gösterdi: "Demiryolu, karayolu, havayolu ve deniz yolundan yapılan kombine taşımacılık alanının önde gelen şirketlerinden biriyiz. Sektörde operasyonel başarısı en yüksek firmaların da başında geliyoruz. Bunu nitelikli personelimize ve ekip ruhuna sahip olmaya borçluyuz."

MÜŞTERİLER SÜRECİN HER AŞAMASINDA BİLGİLENDİRİLİYOR

Faruk Çiçek, operasyon süreçleri hakkında da bilgi verdi. Yükün teslim alınmasından teslim edilmesine kadar geçen aşamaların her birinin ayrı özen gerektirdiğinin altını çizen iş insanı, sözlerini şöyle sürdürdü: "Yükümüzü güvenilir şekilde taşındıktan sonra başka taşıma seçeneklerine aktararak teslim ediyoruz. Takım çalışması içerisinde çalışarak kısa sürede ve güvenilir teslimat sağlıyoruz. Teslimat işlemlerimizi oldukça şeffaf şekilde yürüterek müşterilerimize düzenli olarak bilgilendirmeler yapıyoruz. Ekip koordinasyonu ile sıkıntıları en az indiriyoruz."

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