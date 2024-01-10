FATF’ın ‘kısmi uyumlu’ kategorisinden çıkacağız

BakanŞimşek, kripto varlıklarla işlem yapan tarafların risklerinin azaltılması adına adım atıldığını belirterek, "Kripto varlıklarla ilgili düzenleme taslağımızın yasalaşması ve kripto varlık hizmet sağlayıcıların lisanslanmaya başlamasıyla birlikte FATF'ın 15 no'lu teknik standardı kapsamında getirilen eleştirileri bertaraf edip 'kısmi uyumlu' kategorisinden çıkacağımız değerlendirilmektedir" dedi. Şimşek, Merkez Bankası ve MASAK'ın halihazırda bu konuda yaptığı düzenlemeleri olduğuna işaret ederek, "Bu düzenlemelerle platformlarda gerçekleşen işlemler ve transferler gibi konularda bilgi sahibi olabilme imkânını edindik ama tabii bundan daha fazlasını yapmamız gerekiyor" diye konuştu. Vergi konusunu ayrıca çalışacaklarını dile getiren Şimşek, platformlarda işlem görecek kripto varlıkların belirlenmesine ilişkin yazılı prosedür oluşturma zorunluluğu getirileceğini belirterek, "Taslakta yatırımcıların varlıklarının suistimal edilmesi riskine karşı saklama konusu da dikkate alındı. Saklama esasları ve saklama yapacakkuruluşların belirlenmesi için SPK düzenleme yapacak" dedi.KRIPTO para yatırımcılarının beklediği Bitcoin ETF haberi üzerinden büyük bir spekülasyon yapıldı. ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'nun (SEC) kararı 10 Ocak'ta açıklaması beklenirken kurumun sosyal medya hesabı ele geçirilip, "Bitcoin ETF onayı aldı" paylaşımı yapıldı. SEC Başkanı Gary Gensler, onayın verilmediğini, hesabın ele geçirildiğini bildirdi. Yarım saatlik bir süre boyunca hack'lenen hesaptan yapılan duyuru sonrası birçok büyük medya kuruluşu dahil haberler yapıldı. Bu sürede Bitcoin 48 bin doları geçti. Gensler'in açıklamasının ardından Bitcoin 46 bin doların altına geriledi. Sosyal medyada bu paylaşımla birlikte milyon dolarlık vurgun yapıldığı yorumları yer aldı. ABD Senatörü Bill Hagerty, SEC'in Kongre'ye açıklama yapması gerektiğini söyledi. SEC avukatları, paylaşımla ilgili olası bir manipülasyon konusunda soruşturma açılmasını talep edecek. Kurumda iç soruşturma da yapılacak.