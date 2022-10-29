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Giriş Tarihi: 29.10.2022

Fatih yeni keşifler için Çaycuma’da

Fatih yeni keşifler için Çaycuma’da
Fatih sondaj gemisi, Karadeniz'deki doğalgaz arama faaliyetleri kapsamında Çaycuma-1 kuyusuna ulaştı. Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Fatih sondaj gemisine ilişkin "Yeni keşif hedefleriyle beraber Çaycuma-1 kuyusundayız" ifadesi kullanıldı.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez de, Fatih sondaj gemisinin yeni keşifler için Karadeniz'deki Çaycuma-1 kuyusunda sondaja başladığını bildirdi. Dönmez, "Gözümüz ufukta, kulağımız doğalgaz milli takımımızda. 'Türkiye Yüzyılı' vizyonumuzla enerjide asırlık projelere imza atıyoruz. Yeni keşifler için Fatih, Çaycuma-1 kuyusunda sondaja başladı" ifadelerini kullandı. Bakan Dönmez, enerjide tam bağımsız Türkiye için arama çalışmalarına devam edileceğini belirtti.
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Fatih yeni keşifler için Çaycuma’da
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