Faturalar yıldızlara ulaştı Avrupa’da ekmek lüks oldu

Euro Bölgesi'nde enflasyon Rusya-Ukrayna savaşının etkisiyle eylülde çift haneye ulaşarak rekor tazelerken, bölgede ülkeler arasında fiyat gelişmelerinde büyük farklılıklar olması dikkati çekiyor. Rusya-Ukrayna savaşının etkisinin giderek daha görünür hale gelmesiyle 3 Baltık ülkesinde enflasyon yüzde 22'nin üzerine çıktı. Euro Bölgesi'nde, yıllık enflasyon eylülde yüzde 10'a yükselerek euronun piyasaya sürülmesinden bu yana ilk kez çift haneleri gördü. Gıda fiyatlarında yaşanan artış bir çok ürünü ulaşılamaz hale getirirken, dün İtalya'da elektriğe öngörülen yüzde 59 zamdan sonra, fırıncılar ekmeğin lüks gıda haline geldiği uyarısında bulundu.Avrupa Merkez Bankası (ECB), yüzde 2 enflasyon oranıyla Euro Bölgesi'nde orta vadeli istikrarlı fiyatlar hedeflerken, keskin bir şekilde artan enerji fiyatları ve arz darboğazlarının aylardır enflasyonu yukarı yönlü baskılaması dikkati çekiyor. Enflasyon, 2021'in ortalarından bu yana ECB'nin yüzde 2 hedefinden uzaklaşmaya devam etti. Bu da ECB üzerinde faiz artırımlarına devam etmesi için baskıyı artırıyor. ECB Yönetim Konseyi, 8 Eylül'deki toplantısında bankanın üç temel politika faizini 75 baz puan artırdı.Böylece, banka 1999'da Avrupa Ortak Para Birimi'nin kullanılmasından bu yana en yüksek faiz artışına gitmiş oldu.Euro Bölgesi'nde eylül ayındaki enflasyonun ana bileşenlerine bakıldığında, en yüksek yıllık enflasyon yüzde 40.8 ile enerjide gerçekleşti. Ağustos ayındaki enerjideki artış yüzde 38.6 idi. Enerjiden gıdaya son dönemde hızlanan fiyat artışları, birçok ülkede tüketicilerin yaşam maliyetini kayda değer oranda artırdı. Avrupa, Rusya-Ukrayna savaşının ardından Moskova'nın Kuzey Akım 1 doğal gaz boru hattı üzerinden gaz akışını durdurma kararının tetiklediği sarmal bir enerji kriziyle karşı karşıya.Avrupa'da son 25 yılda vatandaşlar düşük enflasyona alışmışken, Kovid-19 salgınıyla artmaya başlayan enflasyon, Rusya-Ukrayna savaşının etkisiyle zirve yaparak hayatın her alanına sirayet etti. Yüksek enerji ve gıda fiyatları özellikle düşük gelirli haneler üzerinde büyük baskı oluşturuyor. Enflasyon, satın alma gücü düştüğü için hane halkını yoksullaştırırken, kişilerin gelirleri ve tasarrufları, şirketlerin öz sermayesi gibi değer kaybediyor. Bu durumdan alım gücü ve yatırımlar ertelenirken, perakende ve sanayide de satış düşüklüğü söz konusu. Devamında ekonomi için resesyon durumları dile getiriliyor.Yüksek enflasyon, artan fiyatlar ve hayat pahalılığı Avrupalıları da sokağa çıkardı. İngiltere'de başkent Londra'nın King's Cross Tren İstasyonu önünde toplanan protestocular, "Hepimizin maaş artışına ihtiyacı var", "Zenginleri vergilendirin, fakirlere saldırmayın" yazılı pankartlar taşıdı. Almanya'da ise Köln'de bir araya gelen yüzlerce protestocu, "Yeter artık. Fiyatlar düşmek zorunda" temasıyla önce protesto gösterisi düzenleyip konuşmalar yaptı, daha sonra sloganlar atarak tarihi Köln Katedrali'ne yürüdü.Sağlık alanında da ilaç tedarikinde sorun yaşanıyor. Üç yüzden fazla ilaçta sıkıntı yaşanıyor. Özellikle çocukların ihtiyaç duyduğu ağrı kesici ve ateş düşürücü şuruplara da ulaşılamıyor.İtalya'da elektrik faturaları bu ay yüzde 59 artacak. Faturalardaki artışın ekmek fiyatlarına yansımasından şikayet eden fırıncılar, sektörün ölümünü Napoli'de temsili bir tabutla protesto edip, "Ekmek lüks gıda olacak" açıklamasını yaptı. Corriere della Sera "Faturalar yıldızlara ulaştı", La Stampa "Faturalar çıldırdı, Avrupa parca parça" başlığıyla çıktı.AB hükümetleri gaz fiyatlarına bir üst sınır getirmeyi düşünürken, bazı Belçika restoranları enerji krizine çözüm olarak karanlıkta ve mum ışığında servis yapmayı deniyor. Euronews'ün haberine göre karanlık restoranları daha samimi ve romantik bulan konuklar olduğu gibi ortamı Ortaçağ koşullarına benzetenler de oldu.İngiliz Daily Mail gazetesine göre kışın yaklaşmasıyla birlikte enerji krizini nedeniyle elektrikli testere satışlarının arttı. Haberde daha ucuz yollu şekilde ısınmanın peşinde olan vatandaşların odun yakmak için elektrikli testereler aldığı kaydedildi. Ülkede son haftalarda elektrik testere satışları 3 kat arttığı bildirildi.