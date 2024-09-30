Faturalara bu yılkı destek 584 milyar TL

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın ekim ayında elektrik ve doğalgaza zam yapmama kararı aldığı öğrenildi. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun (EPDK) elektriğe, BOTAŞ'ın ise doğalgaza ekimde zam yapmamasıyla birlikte yaklaşan kış öncesinde vatandaşın cebini rahatlatacak bir adım atılmış oldu.Türkiye'de uygulanan sübvansiyonlarla elektrik ve doğalgaz faturalarına milyarlarca liralık destekte bulunuldu. Bu ay itibarıyla halen uygulamada olan desteklemelerle vatandaş uluslararası enerji fiyatları baz alındığında 1.000 lira gelecek elektrik faturasının 400 lirasını kendi öderken bunun 600 lirasını ise devlet karşılıyor. Benzer şekilde doğalgazda ise 1.000 liralık faturanın 300 lirasını vatandaş öderken yüzde 70'i yani 700 lirasını devlet karşılıyor.2023'te doğalgaz ve elektrikte toplam destekleme tutarı 280 milyar lirayı aşarken, 2024 yılı geneli için ise faturalara 584 milyar liralık bir destek verilecek. Hükümet, ayrıca Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı eliyle bu yıl toplam 3 milyon 721 bin ihtiyaç sahibi haneye, "Elektrik tüketim desteği" verecek. Bu kapsamda 1-2 kişilik muhtaç hanelere 75 kwh elektrik karşılığı 130.09 TL, 3 kişilik hanelere 100 kwh karşılığı 173.46 TL, 4 kişilik hanelere 125 kwh karşılığı 216.82 TL, 5 kişi ve daha fazla kişilik ailelere 150 kwh karşılığı aylık 260.19 TL elektrik fatura desteği verilecek. Yıl genelinde ihtiyaç sahibi hanelere verilecek elektrik desteği tutarı 10 milyar TL'yi aşacak.Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, elektrikte yeni tarife modeline geçiş için hazırlıklarını son aşamaya getirdi. Yeni dönemde elektrik faturalarında ortak tarife yerine, tüketime göre yeni bir tarife devreye girecek. "Çok tüketenin çok, az tüketenin az" ödeme yapacağı sistemde, elektriğin üretim maliyetine göre faturalandırılması sağlanacak. 2025'te geçilmesi düşünülen yeni tarife modeliyle evi çok daha büyük olan, fazla elektrik kullanan, çok sayıda elektrik ev eşyası bulunan, elektrikli araç sahibi vatandaşlar devlet desteğinden faydalanamayacak.