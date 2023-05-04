Faturalarda ‘0’ TL sevinci

Cumhurbaşkanı recep Tayyip Erdoğan'ın bir ay boyunca evlerde ücretsiz doğal gaz müjdesi sonrasında mayıs ayı başında doğal gaz faturaları "Bu faturanıza esas tutar, Cumhurbaşkanlığı Düzenlemeleri çerçevesinde Devlet tarafından karşılanmış. Karadeniz gazımız hayırlı olsun" notu ile kesilmeye başlandı. Türkiye'nin dört bir yanından faturalar gelmeye devam ediyor. Bedava doğal gaz kapsamında faturalara ücret yansıtılmadığını belgeleyen Çankırı, Çorum, Kastamonu, Karabük, Balıkesir, Yozgat ve Ankara'dan gelen doğal gaz faturaları da bunun göstergesi oldu.Örneğin Ankara Keçiören ilçesindeki bir vatandaşın doğal gaz faturası 3 bin 463 TL tutarken, bu tutar "0 TL" olarak faturaya yansıtıldı. Yine Ankara'da bir başka vatandaşın 2 bin 695 liralık faturasının Cumhurbaşkanlığının düzenlemesiyle devlet tarafından ödendiği ifade edilip faturaya 0 TL yansıtıldığı belirtildi. Balıkesir'deki bir vatandaşa ise bin 71 TL doğal gaz faturası geldi ama bedava fatura kapsamında 0 TL yansıtıldı. Yine Balıkesir'deki 677 TL tutan faturadan ödeme alınmadı. Balıkesir'den gelen bir başka doğal gaz faturası ise 6 bin 467 TL tuttu, faturada "Bu faturanıza esas 6467.19 TL'lik tutar, Cumhurbaşkanlığı düzenlemeleri çerçevesinde devlet tarafından karşılanmıştır. Karadeniz gazımız hayırlı olsun" notu eklendi.