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Giriş Tarihi: 11.4.2023

Fay hattı kirayı yüzde 10 düşürdü

Fay hattı kirayı yüzde 10 düşürdü
İstanbul'da fay hattına yakın olan ilçelerdeki eski binalardan kaçış başladı. Deprem endişesiyle hem kiralık hem de satılık eski binalar 2 aydır boşta bekliyor. Özellikle Bakırköy, Zeytinburnu gibi sahil şeridindeki ilçelerde eski binalar elde kaldı.

ESKİ BİNALAR BOŞALTILIYOR
Ev sahipleri eski daireleri kiraya vermekte zorlanıyor. Kira fiyatları ortalama yüzde 10'a kadar geri çekilmesine rağmen eski binalara talep yok. Emlakçı Oğuzhan Okuklu, Bakırköy'de yeni binaların kira fiyatlarının yüksek olduğunu söyleyerek, "Eski binaların bir kısmı boşaldı. Eski binalar şu anda tercih edilmiyor. Fiyatlar iki ay öncesine göre yüzde 10 azaldı. Eski binaları kiraya vermekte çok zorlanıyoruz. Örneğin 10 bin lira olan kira fiyatları bin lira civarında geriledi" dedi. Fatih'in yanı sıra Zeytinburnu, Bakırköy, Florya, Küçükçekmece, Avcılar, Beylikdüzü, Büyükçekmece ve Silivri uzmanlara göre fay hattına yakın olması dolayısıyla daha riskli görülüyor.
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Fay hattı kirayı yüzde 10 düşürdü
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