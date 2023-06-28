Fed Başkanı Powell’dan para politikasında daha fazla sıkılaşma sinyali

"DAHA FAZLA KISITLAMA GELECEK"

Fed Başkanı Powell, buradaki konuşmasında, faiz oranlarını bir yıldan biraz fazla sürede 500 baz puan artırdıklarına işaret ederek, para politikasında daha fazla kısıtlamanın geleceğine inandığını, bunu yönlendiren faktörün de güçlü iş gücü piyasası olduğunu belirtti.

İki faiz artışının da tahmin edildiğini anımsatan Powell, bunun nedeninin de son çeyrek verilerine bakıldığında görülen beklenenden güçlü büyüme, daha sıkı bir iş gücü piyasası ve daha yüksek enflasyon olduğunu ifade etti.

Powell, yeni kiraların daha düşük artışlarda olduğuna veya hiç artmadığının görüldüğüne dikkati çekerek, enflasyonda kiralardan kaynaklanan önemli bir düşüş olduğunu ancak bunun zaman alacağını söyledi.

Konut dışı hizmetlerde fazla ilerleme görülmediğini kaydeden Powell, bunun da çekirdek tüketici fiyat endeksinin yarısından fazlasını oluşturduğunu vurguladı.

Powell, iş gücü piyasası koşullarında ise yumuşama işaretlerinin görülmeye başlandığına işaret ederek, arz ve talebin daha uyumlu olması ve enflasyonist baskıların azalmaya başlayabilmesi için koşulların biraz daha yumuşaması gerektiğini dile getirdi.