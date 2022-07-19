Fed faiz kararı ne zaman açıklanacak, piyasalar nasıl etkilenecek? Altın yatırımcılarının gözü Fed faiz kararında!

"BİRÇOK YABANCI EKONOMİDE DE ENFLASYON HIZLA ARTTI"



Powell, enflasyonun uzun vadeli yüzde 2 hedefinin oldukça üzerinde kalmaya devam ettiğine işaret ederek, talebin güçlü olduğunu, arz kısıtlarının beklenenden daha uzun sürdüğünü ve fiyat baskılarının çok çeşitli mal ve hizmetlere yayıldığını anlattı.



Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısından kaynaklanan ham petrol ve diğer emtia fiyatlarındaki artışın, benzin fiyatlarını artırdığını ve enflasyon üzerinde yukarı yönlü ek baskı oluşturduğunu belirten Powell, ayrıca Çin'deki yeni tip corona virüs (Covid-19) karantinalarının devam eden tedarik zinciri kesintilerini daha da kötüleştirmesinin muhtemel olduğunu dile getirdi.



Powell, "Geçtiğimiz yıl boyunca birçok yabancı ekonomide de enflasyon hızla arttı" değerlendirmesinde bulundu.