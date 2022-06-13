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Giriş Tarihi: 13.6.2022 11:14

FED faiz kararı ne zaman ayın kaçında açıklanacak? ABD Merkez Bankası FED faiz kararı beklentiler nasıl, toplantı ne zaman?

FED faiz kararı ne zaman ayın kaçında açıklanacak? ABD Merkez Bankası FED faiz kararı beklentiler nasıl, toplantı ne zaman?

Haftanın ilk günüyle beraber gözler FED faiz kararı toplantısının düzenleneceği tarihe çevrildi. Piyasalarda ABD enflasyonunun beklenen seviyeden üstün gelmesinin etkileri sürerken bu kez küresel anlamda gözler Powell’ın açıklamasında. Hal böyleyken ise “FED faiz kararı açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, ne olacak?” soruları yanıt aramaya başladı. Yılda 9 kez düzenlenen toplantının sonuncusu Mayıs’ta düzenlenmiş ve 50 baz puanlık artış kararı piyasalarda hareketliliğe neden olmuştu. Peki, FED faiz kararı açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, ne olacak? İşte konuya dair gelişmeler...

FED faiz kararı için geri sayım başladı. ABD'de geçtiğimiz hafta duyurulan enflasyonun beklentileri aşmasının ardından ABD Merkez Bankası'nın para politikası kararları için meraklı bekleyiş başladı. Öte yandan kararın öncesinde dünya borsaları negatif bir seyir izliyor. Bu noktada "FED faiz kararı açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, ne olacak?" soruları yanıt aramaya başladı. İşte ABD Merkez Bankası FED faiz kararı tarihi ve detaylar...

FED TOPLANTISI NE ZAMAN YAPILACAK?

Fed ilk toplantısını 25 – 26 Ocak 2022 tarihinde yapıldı. İkinci toplantı tarihi 15 – 16 Mart arasında gerçekleşti. Üçüncü toplantı da 3 – 4 Mayıs tarihinde yapıldı. 2022 Haziran Fed toplantısı 14 – 15 Haziran tarihinde yapılacak.

FED FAİZ KARARI NE OLACAK?

Yapılan açıklama şu şekilde:

"Bilançonun daraltılmasına 1 Haziran'da başlanacak. İlk etapta bilanço azaltımına Hazine kağıtlarında 30 milyar dolar, mortgage destekli menkul kıymetlerde 17,5 milyar dolar ile başlanacak.

İlk 3 ayın ardından bilanço daraltmadan aylık miktar Hazine kağıtlarından 60 milyar dolara ve mortgage destekli menkul kıymetlerde 35 milyar dolara yükseltilecek.

Bilanço daraltmanın büyüklüğünü durdurmaya ve yavaşlatmaya rezerv bilançolar rezerv bolluğu ile tutarlı olunduğuna karar verilen seviyenin üzerinde başlanacak.

Uygun para politikası güçlendirmesi ile enflasyonun yüzde 2 hedefine dönmesi ve iş gücü piyasasının güçlü kalmasını bekliyoruz.

Enflasyon risklerine karşı oldukça dikkatliyiz. Çin'de COVID ile ilişkili uygulanan kapatma, karantina tedbirlerinin tedarik zinciri bozulmalarını artırması büyük olasılık.

ABD ekonomisi için etkileri oldukça belirsiz. Ancak kısa vadede bu saldırı ve ilişkili gelişmelerin enflasyon üzerinde ek yukarı yönlü baskı yaratması büyük olasılık. Rusya'nın Ukrayna'ya saldırması devasa insani ve ekonomik zorluklara yol açıyor."

FED FAİZ KARARI 2022 TOPLANTI TARİHLERİ

2022 Haziran FED toplantı tarihi 14 – 15 Haziran FOMC toplantısı

2022 Temmuz FED toplantı tarihi 26 – 27 Temmuz FOMC toplantısı

2022 Eylül FED toplantı tarihi 20 – 21 Eylül FOMC toplantısı

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FED faiz kararı ne zaman ayın kaçında açıklanacak? ABD Merkez Bankası FED faiz kararı beklentiler nasıl, toplantı ne zaman?
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