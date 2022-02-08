FED faiz kararı için gözler ABD merkez bankası üzerinden gelecek son dakika açıklamasına çevrildi. Piyasaları direkt olarak etkileyecek olan kararda bu ay ABD merkez bankasının nasıl bir yön izleyeceği merak ediliyor. Bu noktada ise "2022 Şubat ayı FED faiz kararı ne zaman açıklanacak, ABD merkez bankası toplantısı ayın kaçında?" soruları yanıt aramaya devam ediyor. Piyasalarda Fed'in bu yıl beş çeyrek puan üzeri faiz artışına gidebileceği konuşuluyor. Peki, FED faiz kararı ne zaman açıklanacak, ABD merkez bankası toplantısı ayın kaçında? İşte tüm detaylar...