Fed faiz kararı toplantısı için geri sayım! ABD Merkez Bankası Haziran ayı FED TOPLANTISI 2022 ne zaman, hangi tarihte yapılacak, faiz kararı ne zaman açıklanacak?

Bankanın, son olarak 50 baz puanlık Faiz artışına gittiğini hatırlatan Powell, devam eden faiz artırımlarının uygun olacağını düşündüklerini dile getirdi. Gelecek iki toplantıda 50 baz puanlık faiz artırımına gitme fikrinin de Federal Açık Piyasa Komitesi'nde (FOMC) geniş destek bulduğuna dikkat çeken Powell, şunları söyledi:

"Fed, enflasyon düşene kadar faiz oranlarını daha kısıtlayıcı seviyelere yükseltmekten çekinmeyecek. 'Finansal koşullar uygun, enflasyonun düştüğünü görüyoruz' diyebileceğimiz bir noktada olduğumuzu hissedene kadar gideceğiz." Rusya'nın Ukrayna'yı işgali ve Çin'deki karantinalar gibi ABD dışındaki gelişmelerin de ekonomide belirsizliğe neden olduğuna işaret eden Powell, bunların büyümeyi aşağı, enflasyonu ise yukarı yönlü baskılayabileceğini söyledi. Fed son toplantısında beklentiler dahilinde politika faizini 50 baz puan arttırmıştı.