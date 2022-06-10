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Giriş Tarihi: 10.6.2022 08:26 Son Güncelleme: 10.6.2022 08:27

Fed faiz kararı toplantısı için geri sayım! ABD Merkez Bankası Haziran ayı FED TOPLANTISI 2022 ne zaman, hangi tarihte yapılacak, faiz kararı ne zaman açıklanacak?

Fed faiz kararı toplantısı için geri sayım! ABD Merkez Bankası Haziran ayı FED TOPLANTISI 2022 ne zaman, hangi tarihte yapılacak, faiz kararı ne zaman açıklanacak?

Fed faiz kararı yine merakla bekleniyor. Haziran ayında düzenlenecek olan toplatıda küresel piyasaları yakından ilgilendiren kritik karar açıklanacak. Durum böyleyken “Fed faiz kararı ne zaman açıklanacak, toplantı ayın kaçında?” soruları yanıt aramaya başladı. Daha önce faizlerde 50 baz puanlık artış sinyali gelmişti. İşte Fed faiz toplantısının tarihi ve konuda dair tüm detaylar...

Fed faiz kararı toplantısı için piyasalar geri sayımda. ABD'nin merkezi bankacılık sistemi olan Federal Rezerv Bankası, faizlerde uygulayacağı kararı önümüzdeki hafta belirtilen tarihte duyuracak. Başkan Powell'ın açıklaması merakla beklenirken öte yandan "Fed faiz kararı ne zaman açıklanacak, toplantı ayın kaçında?" soruları yanıt arıyor. İşte Fed faiz kararı tarihi.

FED faiz kararı ne zaman açıklanacak, toplantı tarihi belli mi ve faiz arttırımı olacak mı? FED faiz kararı için kritik açıklama!

FED FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

FED'in ilk toplantısı 25 – 26 Ocak 2022 tarihinde yapıldı.

İkinci toplantı tarihi 15 – 16 Mart arasında gerçekleşti.

Son olarak üçüncü toplantı da 3 – 4 Mayıs tarihinde yapıldı.

2022 Haziran Fed toplantısı ise 14 – 15 Haziran tarihinde yapılacak

FED faiz kararı ne zaman açıklanacak, toplantı tarihi belli mi ve faiz arttırımı olacak mı? FED faiz kararı için kritik açıklama!

FED FAİZ ARTTIRIMI MESAJINI VERDİ!

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, The Wall Street Journal tarafından düzenlenen etkinlikte konuştu.

Enflasyonu düşürecek araçlara ve kararlılığa sahip olduklarını söyleyen Powell, konuşmasında para politikasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Enflasyon düşene kadar para politikasını sıkılaştırmaya devam edeceklerini söyleyen Fed Başkanı, enflasyonun düştüğüne dair net ve ikna edici kanıtlar görmemeleri halinde daha agresif hareket etmeyi düşünmelerinin gerekeceğini ifade etti.

FED faiz kararı ne zaman açıklanacak, toplantı tarihi belli mi ve faiz arttırımı olacak mı? FED faiz kararı için kritik açıklama!

Bankanın, son olarak 50 baz puanlık Faiz artışına gittiğini hatırlatan Powell, devam eden faiz artırımlarının uygun olacağını düşündüklerini dile getirdi. Gelecek iki toplantıda 50 baz puanlık faiz artırımına gitme fikrinin de Federal Açık Piyasa Komitesi'nde (FOMC) geniş destek bulduğuna dikkat çeken Powell, şunları söyledi:

"Fed, enflasyon düşene kadar faiz oranlarını daha kısıtlayıcı seviyelere yükseltmekten çekinmeyecek. 'Finansal koşullar uygun, enflasyonun düştüğünü görüyoruz' diyebileceğimiz bir noktada olduğumuzu hissedene kadar gideceğiz." Rusya'nın Ukrayna'yı işgali ve Çin'deki karantinalar gibi ABD dışındaki gelişmelerin de ekonomide belirsizliğe neden olduğuna işaret eden Powell, bunların büyümeyi aşağı, enflasyonu ise yukarı yönlü baskılayabileceğini söyledi. Fed son toplantısında beklentiler dahilinde politika faizini 50 baz puan arttırmıştı.

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Fed faiz kararı toplantısı için geri sayım! ABD Merkez Bankası Haziran ayı FED TOPLANTISI 2022 ne zaman, hangi tarihte yapılacak, faiz kararı ne zaman açıklanacak?
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