Fed faiz oranını 50 baz puan artırdı

ABD Merkez Bankası (Fed), beklentiler dahilinde politika faizini 50 baz puan artışla yüzde 0.75-1.00 aralığına yükseltti. Bu, 2000 yılından bu yana en yüksek miktarlı faiz artışı oldu. Banka, salgın döneminde yaklaşık 9 trilyon dolara ulaşan bilançosunu da 1 Haziran'da küçültmeye başlayacak. Fed'in açıklamasında, ilk etapta hazine tahvillerinde aylık 30 milyar dolar ve ipoteğe dayalı menkul kıymetlerde 17.5 milyar dolar azaltılacağı kaydedildi. Açıklamada, ilk 3 ayın ardından bilanço küçültmede aylık miktarın hazine tahvilleri için 60 milyar dolar ve ipoteğe dayalı menkul kıymetler için 35 milyar dolara yükseltileceği aktarıldı. Uzun vadede yüzde 2 enflasyon ve maksimum istihdamın elde edilmesinin hedeflendiği anımsatılarak bu hedeflerin desteklenmesi için federal fon oranı hedefinin yüzde 0,75-1,00 aralığına yükseltilmesinin kararlaştırıldığı ve hedef aralıkta devam eden artışların uygun olacağının tahmin edildiği kaydedildi.