Başkan Recep Tayyip Erdoğan
, 20 Aralık'ta açıklanan TL'yi özendirici tedbir paketi ile döviz kuru üzerindeki köpüğü aldıklarını belirterek, "Kurun istikrar kazanmasıyla birlikte piyasalarda bir daha dengesiz döviz talebinden kaynaklı aşırı dalgalanmaların yaşanmayacağını düşünüyoruz" dedi. İstanbul'da Vahdettin Köşkü'nde MÜSİAD Başkanı Mahmut Asmalı
ve yönetim kurulu üyelerini kabul eden Erdoğan, iş dünyasına "Felaket tellallarına fırsat vermeyin, üretin" çağrısı yaptı.
KÖPÜĞÜ ALACAĞIZ
Türkiye Ekonomi Modeli ile önceliğin cari fazla yoluyla ülkeyi büyütmek olduğunu söyleyen Erdoğan, şunları vurguladı: "Böylece ülkemizi ana üreticilerinden biri haline getirmektir. Başta iş dünyamız olmak üzere toplumumuzun her kesimine gereken desteği sunuyoruz, sunacağız. 20 Aralık'ta açıkladığımız tedbir paketi ile döviz kuru üzerindeki köpüğü aldık. Ardından asgari ücretten memur ve emekli maaşlarına kadar her alanda insanımızın hayat standardını koruyacak adımlar attık. Kurun istikrar kazanmasıyla birlikte piyasalarda bir daha dengesiz döviz talebinden kaynaklık aşırı dalgalanmaların yaşanmayacağını da düşünüyoruz. Tıpkı döviz kuru gibi enflasyonun üzerindeki köpüğü de kısa bir sürede alarak, bu hususta da ülkemizi sabrı selamete ulaştırmayı arzu ediyoruz. Bu süreçte sizlerden beklentimiz siyasetteki tek sermayesi millete umutsuzluk aşılamak olan felaket tellallarına prim vermeden çalışmanız, üretmeniz, ihraç etmeniz ve yatırımlarınızı korumanız. Bunu başardığınızda Allah'ın izniyle Türkiye'nin yükselişini kimse engelleyemeyecek."
İSTİHDAMDA 2.7 MİLYON ARTIŞ
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin son yıllarda maruz kaldığı operasyonlara rağmen, birlik ve beraberlik içinde kaderine doğru emin adımlarla ilerlediğini söyledi. Erdoğan, "Koronavirüs salgınının zorluklarının yanı sıra ülkemizin önünde yeni fırsat pencerelerinin de açılmasına vesile olduğunu görüyoruz. Büyüme rakamlarımız ve rekor ihracat rakamlarımız bu gerçeği ortaya koymuştur. İstihdamımız salgın öncesine göre 2.7 milyon artmıştır ve bu çok büyük bir başarıdır" diye konuştu.