Fenerbahçe’nin borsadaki 43 bin yatırımcısı tetikte

Fenerbahçe'nin, futbol takımının ligden çekilmesinin de görüşüleceği olağanüstü genel kurul toplantısı yarın yapılacak. Söz konusu toplantıdan çıkacak karar ve sonrasında atılacak adımlar taraftarlar tarafından merakla beklenirken, Fenerbahçe'nin Borsa İstanbul'daki yatırımcıları da gelişmeleri takip ediyor.Merkezi Kayıt Kuruluşu verilerine göre Fenerbahçe'nin borsadaki hisselerini elinde bulunduran 42 bin 724 yatırımcı bulunuyor. Şirketin hisselerini ayrıca 94 kurumsal yatırımcı da portföyünde taşıyor. Ligden çekilme kararı çıkması durumunda Sermaye Piyasası Kurulu'nun kulübe çağrıda bulunma zorunluluğu getirmesine kesin gözüyle bakılıyor. Yani, borsadaki ortakların elinde bulunan hisselerin geri alınması gerekecek.Sermaye Piyasası Kurulu'nun son düzenlemelerinin ardından çağrı fiyatının belirlenmesinde 5 ayrı hesaplama yöntemi içinde en yüksek bedel dikkate alınıyor. Şu anki mevcut verilere göre çağrı fiyatının en az 100 lira olması bekleniyor. Bu durumda kulübe çıkacak fatura yaklaşık 3.3 milyar TL olacak. Fenerbahçe'nin ligden çekilmesi durumunda çağrı maliyetinin yanı sıra, kulübü bekleyen diğer bir önemli tehlike ise böyle bir durumda azınlık haklarının korunması için ortakların dava açma hakkının doğması. Ligden çekilme kararının ardından kulüp hisselerinde yaşanan düşüşler nedeniyle mevcut ortakların hak kaybına uğrandığı gerekçesiyle yönetim aleyhine tazminat davası açma hakkı bulunuyor. Ligden çekilme tartışmalarının başlamasıyla birlikte Fenerbahçe'nin hisseleri 130 liradan 85 liraya kadar geriledi. Hissedeki değer kaybı yüzde 35'e ulaştı. Hissedeki bu düşüşün yatırımcılara maliyeti yaklaşık 1.5 milyar TL olarak gerçekleşti. Fenerbahçe yönetiminin, olağanüstü genel kuruldan, ligden çekilme yönünde karar çıkması durumunda bile, bu yönde bir adım atması beklenmiyor. Zira, böyle bir hamle çağrı zorunluluğu, gelir kayıpları, tazminat davaları ve daha bir çok zarar göz önüne alındığında en az 10 milyarlık bir maliyete neden olabilir.