Ferrero Fındık İthalat İhracat ve Ticaret AŞ hakkında soruşturma açıldı

Ferrero International S.A. ve iştiraklerinin fındık pazarında, üretimden itibaren, alım, kırım ve ihracat aşamasına kadar tüm seviyelerdeki eylemleri ile 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'u ihlal ettikleri iddiasına yönelik olarak yürütülen önaraştırma Rekabet Kurulunca karara bağlandı.

Önaraştırmada elde edilen bilgi, belge ve yapılan tespitleri 03.11.2022 tarihli toplantısında müzakere eden Rekabet Kurulu, bulguları ciddi ve yeterli bularak; Ferrero Fındık İthalat İhracat ve Ticaret AŞ hakkında soruşturma açılmasına, 22-50/734-M sayı ile karar verdi.

Kararda şu ifadelere yer verildi:

"26.09.2022 tarihinde Ferrero International S.A. ve iştirakleri hakkında başlatılan önaraştırma kapsamında hazırlanan Önaraştırma Raporu, Rekabet Kurulunun 03.11.2022 tarihli toplantısında görüşülmüştür. Toplantıda Rekabet Kurulu, 03.11.2022 tarihli ve 22-50/734-M sayılı karar ile Ferrero International S.A.'nin Türkiye'de fındık alımı, işlemesi, satımı ve ihracatı alanında faaliyet gösteren iştiraki Ferrero Fındık İthalat İhracat ve Ticaret AŞ hakkında, anılan teşebbüsün 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un 4. ve 6. maddelerini ihlal edip etmediğinin tespiti amacıyla soruşturma açmıştır.



Soruşturma sürecinde Ferrero Fındık İthalat İhracat ve Ticaret AŞ'nin;

- Fındık alım pazarında hakim durumda olup olmadığı,

- Fındık alım pazarındaki fiyatlama davranışlarının sömürücü/haksız nitelikte olup olmadığı,

- Fındık alım pazarında fiili münhasırlık uygulayıp uygulamadığı,

- Sözleşme yapmanın reddi niteliğinde uygulamaları bulunup bulunmadığı

incelenecektir. İnceleme büyük ölçüde pazar verilerine dayalı olarak ve fındık tedarik sürecinin her aşamasını kapsayacak şekilde yürütülecektir."