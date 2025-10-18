Festival coşkusu 50 şehre yayılıyor

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 2021'den bu yana sürdürülen, şehirlerin tanıtımı ve turizm ekonomisine büyük katkı sağlayan Kültür Yolu Festivali Anadolu'ya yayılıyor. Bu yıl 20 ilde düzenlenen festival 2026 yılında 26 ile çıkacak. Festivallerle eş zamanlı düzenlenen "Bir Anadolu Şenliği" ve "Yaşayan Miras Şölenleri" etkinlikleriyle birlikte bu sayı 2026'da 50 şehre yayılacak. Şehirlerin ekonomik kalkınmasına büyük katkı sağlayan, otellerin doluluk oranlarını yüzde 90'ların üzerine taşıyan ve esnafın cirosunu yüzde 40 artıran Kültür Yolu Festivali, Bir Anadolu Şenliği ve Yaşayan Miras Şölenleri ile 2028'de 81 ilin tamamında festival coşkusu yaşanacak.

MARDİN 18. DURAK OLDU

Bu yıl 20 ilde düzenlenen Kültür Yolu Festivalleri'ni. 18. durağı ise Mardin oldu. Festivalin açılışında konuşan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Festivalimiz Aydın, Eskişehir, Kahramanmaraş, Mersin, Ordu ve Sakarya'nın da katılımıyla, 2026 yılında 26 ilde ve neredeyse 8 aya yayılan bir takvimde hayat bulacak" diye konuştu. Ersoy, 2027'de ise Balıkesir, Denizli, Hatay, Kocaeli, Muğla ve Tekirdağ'ın da katılmasıyla toplam il sayısının 32'ye yükseleceğini söyledi.