FETÖ’ye MASAK kıskacı

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) Başkanlığı, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) finansman kaynaklarının kesilmesi için çalışmalarını aralıksız sürdürürken geçen yıl örgütle mücadele kapsamında 659 kişinin yurt içindeki mal varlığı donduruldu, 203 kişi hakkında yabancı ülkelere mal varlıklarının dondurulması talebi iletildi. Devralındığında toplam aktif büyüklüğü 42.3 milyar lira seviyesinde olan 784 şirket TMSF'nin yönetimine geçti. FETÖ/PDY kapsamında dondurulan mal varlığı değerleri 137.6 milyon lira, 1 milyon 87 bin 473 dolar, 244 bin 905 euro oldu. Bu kapsamda, 1042,33 AUX bitcoin, 1 milyon 104 bin 12 katılım payı senedi, 725 gayrimenkul, 121 araç ile 58 kişiye ait 131 ticari sicil kaydı da yer aldı. Öte yandan, MASAK, 2021 sonuna kadar FETÖ/PDY hakkında 72 bin 173 analiz dosyasını tamamlarken toplam 293 bin 848 gerçek ve tüzel kişi hakkında düzenlediği analiz raporlarını adli makamlara sundu. FETÖ'nün finansman kaynaklarının engellenmesi amacıyla 2021 sonuna kadar FETÖ/PDY hakkında 460 gerçek ve tüzel kişiye ilişkin yurt dışı muadil mali istihbarat birimlerine bilgi paylaşımı/bilgi talebi yapıldı. 2021 sonuna kadar FETÖ/PDY şüphesi bulunan bin 649 işlemde askıya alma kararı verildi.