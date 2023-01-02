Fiber ağ uzunluğu 400 bin Km’ye ulaştı

Türk Telekom CEO'su Ümit Önal, yeni yıla Maçka ilçesine bağlı Coşandere Mahallesi'nde fiber dönüşüm çalışmalarını sürdüren ekiplerle girdi. Saha ekiplerinin yeni yılını kutlayan Önal, Coşandere Mahallesi'ndeki çalışmalarla Türk Telekom'un fiber ağ uzunluğunun 400 bin kilometreye ulaştığını belirtti. Önal, "Türkiye Yüzyılı'na 400 bin kilometreyi aşan fiber altyapımızla giriyoruz. Ülkemizin ve sektörün gelişimi için yeni nesil teknolojileri destekleyecek altyapıyı inşa etmek üzere durmaksızın çalışıyoruz" dedi. Geliştirilen sabit internet altyapısıyla Türkiye'yi yeni nesil teknolojileri ihraç eden bir ülke konumuna getirmeyi hedeflediklerini dile getiren Önal, "Fiber hane kapsamımızı 31.4 milyona ulaştırırken, fiber ağ uzunluğumuzu 400 bin kilometrye çıkardık" dedi.