Fikirtepe’de dönüşüm başlıyor: Bakan Kurum tarih vererek duyurdu

"ALANDA YAŞAYAN VATANDAŞLARIMIZIN NEREDEYSE TAMAMIYLA, DÖNÜŞÜM NOKTASINDA UZLAŞTIK"

Murat Kurum, "Uzun yıllar Ataşehir'de yaşadım. Burada Emlak Konut Genel Müdürlüğü yaptım. Hamdolsun bu güzel şehre, çok güzel eserler kazandırdık. Mimar Sinan Külliyesi gibi eserlerden alışveriş merkezlerine, okullardan sosyal tesislere, konutlardan iş yerlerine onlarca projeyle hizmet etmiş bir kardeşinizim. Ataşehirimiz, 2008 yılında, 17 mahallesiyle ilçe statüsünü kazanmıştı. İnşallah önemli bir cazibe merkezine dönüşecektir. O günden bugüne geçen 14 yılda Ataşehir büyüdü, genişledi, bugün 500 bini aşan bir nüfusa sahip oldu. Ataşehir'in bu bölgesi, Şerifali Çiftliği olarak bilinen, eski bir çiftlikti, boş bir araziydi. Tabi geçmişten bugüne Ataşehirimizin olduğu mahalleler; çok göç almış, çarpık yapılaşmanın hızla arttığı bölgelerdi. Burası, İstanbul'un bu anlamda en sağlıksız yapı stoğuna sahip bölgelerinden biri haline geldi. Şu anda Bakanlık olarak Ataşehir'de Gecekondu Önleme Bölgesi olan Şerifali Çiftliği'nde 260 bin metrekarelik alanda büyüklüğündeki bu devasa alanda kentsel dönüşüm çalışmaları başlattık. Mevcut durumda bu alanda bin 70 sağlıksız konut yer alıyor. Alanda yaşayan vatandaşlarımızın neredeyse tamamıyla, dönüşüm noktasında uzlaştık. Onlara süreçte hiçbir şekilde mağdur etmeden taşınma yardımlarını verdik. TOKİ Başkanlığımızca projeyi 3 etaba ayırdık. İlk etapta yatırım değeri 150 milyon lira olan 513 konut ve 28 dükkânın temellerini, işte bugün atıyoruz. Diğer etaplarımızın ihalesini de şubat ayında gerçekleştireceğiz. İnşallah 2023 yılı içerisinde konutlarımızı sizlere, vatandaşlarımıza teslim edeceğiz" şeklinde konuştu.

Kurum, "Coğrafi konumu, medeniyetlere yol gösteren siyasi, kültürel ve sosyal özellikleriyle insanlık âleminin göz bebeği İstanbul'u yeniden ehline teslim etmek için, yeniden AK Belediyecilikle buluşturmak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Bakan Kurum konuşmasının ardından kentsel dönüşüm projesinin temelini attı.