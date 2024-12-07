Filipinli gençler Türkiye’de ‘Evet’ diyor

Milyon dolarlık düğünlerin adresi olan Türkiye, son yıllarda Uzakdoğuluların da rotasına girdi. Başta Filipinler olmak üzere, Endonezya, Malezya gibi ülkelerin önde gelen sosyete aileleri, düğünleri için Türkiye'yi seçiyor. Öyle ki yıllarca Ortadoğu ve Hintlilerin gözdesi olan ve en çok bu ülkelerden düğün turizmi için misafir ağırlayan Türkiye'de bu yıl Filipinliler öne geçti. Türkiye Uluslararası Etkinlikler Derneği (TUED) Başkanı ve destinasyon bazlı turizm alanında faaliyet gösteren KM Events'in kurucusu Meltem Bayazıt Tepeler, düğün turizminde son yıllarda ciddi bir Uzakdoğu ilgisi olduğunu söyledi.Tepeler, "Geçmiş yıllarda ağırlıklı olarak Hintli ve Suudiler İstanbul'da düğün yaparken bu yıl Endonezya ve Filipinler'in de aralarında olduğu Uzakdoğu pazarından talep aldık" dedi. Bu ilginin devam ettiğine dikkat çeken Tepeler, "2025 yılı için de şimdiden görüşmelere başladık. Filipinli zenginler için Türkiye'de düğün yapmak bir trend olmaya başladı" diye konuştu. Türkiye'de yapılan bir düğünün en az 600 bin dolardan başladığını belirten Tepeler, bunun 3 milyon dolara kadar çıktığını kaydetti.Bu yıl turizm sektöründe yaşanan enflasyon kaynaklı ani fiyat artışlarına dikkat çeken Tepeler, şöyle devam etti: "Fiyatlar bir anda artınca sahil beldelerinde temmuz ayı durgun geçti. Bu fiyat artışı düğün turizminde de etkisi hissettirdi. Hem artan fiyatlar hem de yüzde 20 KDV nedeniyle Hint düğünleri başta olmak üzere etkinliklerin yüzde 30'unu Dubai'ye kaptırdık. Çünkü Dubai Türkiye'den daha ucuz hale geldi."KM Events olarak 2024 yılında 25 düğüne ev sahipliği yaptıklarını anlatan Tepeler, şunları kaydetti: "Türkiye ağırlama konusunda son yıllarda dünyada ciddi bir potansiyele ulaştı. Sadece KM Events olarak biz bu yıl düzenlediğimiz düğünlerle ülke ekonomisine 3 milyar dolar katkıda bulunduk. Çünkü Türkiye'deki hizmet, doğa, tarih ve kültür dünyanın hiçbir yerinde yok. Biz ayrıca organizasyon alanındaki tecrübemizle Türkiye dışında BAE, Azerbaycan, Yunanistan, İtalya ve diğer komşu ülkelerde de özel etkinlikler ve düğünler düzenliyoruz."Bu yıl 3.'sü düzenlenen Sofralar Sergisi dünyaca ünlü 250 etkinlik tasarımcısını 4-6 Aralık tarihleri arasında İstanbul'da bir araya getirdi. Organizasyonu düzenleyen Meltem Bayazıt Tepeler, "Rixos Tersane'de yaptığımız organizasyon kapsamında Türkiye'den 60 otel, ünlü organizatörlerle bir araya geldi.B u organizatörlerin hepsi Türkiye'ye etkinlik getirecek isimler" dedi. Organizasyonda ünlü düğün tasarımcısı Jen Gould, Jumbo markası için de 'Göklerdeki Kış Sarayı' masasını kurdu.