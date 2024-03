Filli Boya’dan “Çanakkale Ruhuna Selam” belgeseli

Kültürel mirasın ve yaşam alanlarının gelecek nesillere taşınması için "Zafere Selam" projesini Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı ile Ebedi Protokol çerçevesinde sürdüren ve alanın yenilenmesi için yapılan çalışmaları destekleyen Filli Boya, zaferin 109. yıldönümünde kapsamlı bir belgeseli Türkiye'ye sunuyor.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşuna giden yolda önemli bir tarihsel dönemeç olan 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin, gelecek için güç ve ilham vermeye devam ettiği fikrinden yola çıkan "Çanakkale Ruhuna Selam" belgeselinin ilk gösterimi, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, Filli Boya Genel Müdürü Tayfun Küçükoğlu ve çok sayıda davetlinin katılımı ile yapıldı.

Belgesel gösterimi öncesinde Çanakkale savaşlarının yaşandığı tarihi alanın dünyanın en büyük ve anlamlı açık hava müzesi olması hedefine katkıda bulunan Zafere Selam projesi hakkında bilgi veren Filli Boya Genel Müdürü Tayfun Küçükoğlu "5 yıldır Çanakkale Tarihi Alan Başkanlığı ile beraber ülkemize büyük faydalar sağlayacağına inandığımız bir seferberlik hali içindeyiz. Çanakkale'deki tarihi alanın "Ebedi" destekçisi olarak işbirliğimizi en üst mertebede yürütüyoruz. 5 sene önce başlayan Zafere Selam projemizle beraber gazi köylerimizi, okullarımızı boyadık. Dünyada sembolleşmiş "Dur Yolcu" anıtını 24 saat görünecek şekilde özel boyalarımızla yeniledik. Bu yaptıklarımız sadece boyama işi değil. Çanakkale ruhuna ve bu vatanı kurtaran kahramanlarımıza duyduğumuz minnettarlığımızın ifadesidir. Kurtuluş ve özgürlük güneşimizin doğduğu ve cumhuriyetimizin temel taşı olan topraklarımız, tarihi bölgemiz şanına yakışır olsun istedik." dedi.

5 yıl önce başlayan Zafere Selam projesi kapsamında Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alanı'nın korunması ve bakımını sağlamak üzere Ebedi Protokol imzaladıklarını hatırlatan Küçükoğlu, bölgedeki Mustafa Kemal Yolu'nun ziyaret rotası olarak düzenlenmesine destek verdiklerini de aktardı. Filli Boya Genel Müdürü Tayfun Küçükoğlu "Mustafa Kemal Yolu projesine büyük heyecan ve duyarlılık ile başladık. 17 kilometrelik bu yol ile, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ve silah arkadaşlarının tarihimizdeki önemini daha iyi idrak edeceğiz. Kurallara uyan değil kuralları yazan Atatürk'ün ve kahramanlarımızın, Çanakkale'de ülkemizin kurtuluşu için nasıl bir kahramanlık, vizyon, kararlılık, cesaret, fedakarlık ve irade ile mücadele ettiğine ve imkansızı başardığına tanık olacağız. Emsalsiz mücadelenin dinamiklerini kavrayacağız. Mustafa Kemal Yolu, Atamızın, ülkemiz ve dünya tarihindeki yükselişinin başlangıç noktası olarak anlaşılması ve tanıtılması gereken yerdir." diyerek cumhuriyetimizin 100. yaşında tanıtımı yapılan Mustafa Kemal Yolu'nun, bu sene içinde ziyarete açılmasının planlandığını belirtti.

HEDEF ÇANAKKALE RUHUNU EBEDİYEN YAŞATMAK

Filli Boya olarak Çanakkale ruhunu ebediyen yaşatmak, gelecek nesillere tüm canlılığıyla aktarmak hedefiyle ilerlerken, Çanakkale'nin tarihsel değerini, uzman akademisyenlerin aktarımıyla kalıcı bir belgesel haline getirmeye karar verdiklerini belirten Tayfun Küçükoğlu "Anadolu'muzun dayanışma şuurunun, Çanakkale ruhu olarak tarihe kazındığı dönemi anmak ve anlamak amacı ile "Çanakkale Ruhuna Selam" belgeselimiz ile karşınızdayız. Bu belgeseli yaptık çünkü Çanakkale ideolojiler üstüdür, ulusal birliğimizin temel taşıdır, bir milletin beraber yaşama ve özgür olma arzusudur. Cumhuriyet'in ön sözüdür. Bu belgeseli yaptık çünkü kahraman bir neslin kendini feda ederek bugünkü nesillere yol açma iradesidir. Gelecek kuşaklara aktarma sorumluluğu da bizlerdedir. Çanakkale öyle bir mücadeledir ki, herkes çıkaracak bir ders bulur. Amacımız, Çanakkale ruhunun, ülkemize ve tüm davranışlarımıza hakim olmasıdır. Çanakkale ruhunun ara sıra hatırlanacak değil, hiç unutulmayacak mertebeye ulaşmasıdır. " dedi.

"ÇANAKKALE, CUMHURİYET'E GİDEN YOLUN BAŞLANGICIDIR"

Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir ise, tarihi alanı Cumhuriyet'in 100. Yılında yaklaşık 4 milyon kişinin ziyaret ettiğini söyledi. Ailelerle yapılan ziyaretlerin her yıl arttığını belirten Kaşdemir şöyle devam etti: "Biz Çanakkale'deki müstesna topraklar olarak her ailenin gündemindeyiz, her Türk milletinin evladının kalbindeyiz. Çanakkale Türk milletinin kalbidir. Burası Türk milletinin buluştuğu bir noktadır. Biz bunu yeterli görmüyoruz. Hem Türkiye'de hem de dünyada Çanakkale'yi bir buluşma noktası haline getirmek istiyoruz. Yapmış olduğumuz çalışmalarla gelen ziyaretçilerimizin daha uzun süre kalacağı bir çevre oluşturmak hedefindeyiz. Kalelerimizi restore ediyoruz, siperlerimizi ortaya çıkartıyoruz, tabyalarımızı elden geçiriyoruz. Ziyaretçilere tüm canlılığı ile Çanakkale ruhunu aktarmak istiyoruz. Çanakkale Cumhuriyet'e giden yolun başlangıcıdır. Kurtuluş Savaşı'na olan inancın başladığı yerdir. Kurtuluş Savaşı'nın başkomutanı ve Cumhuriyet'imizin kurucusu olan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ünde tarih sahnesine çıktığı adım attığı yerdir. Filli Boya'nın destekleriyle Mustafa Kemal'in yönettiği savaştaki hattı yürüyüş rotası olarak düzenledik. Herkesi Çanakkale'ye davet ediyor, onlarla Çanakkale'de buluşmak istiyoruz. Filli Boya, 2019'dan beri tüm projelerimizde destektir. Çanakkale Ruhuna Selam belgeseli de bu yolda atılmış önemli bir adımdır. Tüm emeği geçenlere teşekkür ediyorum."

"Çanakkale Ruhuna Selam" belgeselinde yer alan akademisyenlerin aktarımları, ünlü piyanist Fahir Atakoğlu'nun savaşın karmaşık duygularını yansıtan katmanlı müziği ile bir araya geldi.

Gazeteci Cüneyt Özdemir tarafından hazırlanıp sunulan belgesel, Cüneyt Özdemir'in Youtube kanalında izleyicilerle buluşuyor.