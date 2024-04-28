Filoda çevreci oto sevdası

TÜRKİYE'DE kiralama sektörünün çevreci araç sevdası büyüyor. 2023 sonunda çevreci hibrit ve elektrikli araçların payı yüzde 9.3'e yükseldi. Hibrit ve elektrikli araçların payı 2020'de yüzde 5.4, 2021'de yüzde 6.5, 2022'de yüzde 8.2 seviyesindeydi. Kiralama sektöründeki elektrikli atağı devam ediyor. Son olarak dünyada araç filosunda 500 bin adet elektrikli otomobil bulunan ALD Automotive/LeasePlan, Türkiye'de önemli bir projeye imza attı. Şirket, AstraZeneca'nın Türkiye'nin çeşitli illerinde bulunan filosundaki 292 adet araç, elektrikli araçlarla yenilendi. Bu anlaşma, Türkiye'de hem lokasyon yaygınlığı hem de araç sayısı ölçeği bazında tek seferde gerçekleşen büyük hacimli elektrikli araç filosu projelerinden biri olma özelliğini taşıyor. ALD Automotive | LeasePlan Türkiye Genel Müdürü Türkay Oktay, "Her geçen gün gelişen elektrikli araç altyapıları, bu araçlara olan ilgiyi daha da fazla artıyor. Bu değişim süreci şirketlerin sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşması için de çok önemli bir katkı sağlıyor" dedi.