Filyos’ta günlük üretim 5.1 milyon metreküp

Enerjide son 1 yıla ilişkin değerlendirmede bulunan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Türkiye'nin enerji arz güvenliğinde önemli rol oynayan Sakarya Gaz Sahası'nda üretime odaklı çalışmalar yürütüldüğünü bildirdii. Açıklamada, "Filyos'ta günlük doğal gaz üretimi 5,1 milyon metreküpü aştı. Böylece 2 milyon hanenin doğal gaz ihtiyacı Sakarya Gaz Sahası'ndan karşılanabilecek duruma gelindi. Karadeniz gazıyla bir yıl boyunca toplamda 87 milyar liralık devlet desteğiyle doğal gaz bedeli vatandaşın faturasına yansımamış oldu" bilgisi verildi. Şırnak'ın Gabar bölgesinde Cumhuriyet tarihinin üretim rekorunun kırıldığına dikkatin çekildiği açıklamada, "37 kuyudan günlük 48 bin 380 varilin üzerinde petrol üretilmeye başlandı" denildi.