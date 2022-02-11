FIM Partners Baş Yatırım Danışmanı Balcells Türk ekonomisiyle ilgili açıklama: Dayanıklılığı en kötü korkuları bile boşa çıkardı

Zaman içerisinde hem bankaların hem de hane halkının şoklara karşı direncinin arttığını belirten Yatırım Uzmanı Balcells, bankaların hane halkına döviz cinsinde döviz borcu vermesinin yasaklanmasının dayanıklılığa katkıda bulunduğunu kaydetti.

Bu yasağın düzenleyici kurumların en büyük öngörüsü olduğunun altını çizen Balcells, Türkiye'nin kredi profilinin değiştiğini, oynak fon akışlarının büyük ölçüde azaldığını kaydetti. Geçmişte yabancıların Türkiye'nin tahvil piyasasının yaklaşık yüzde 30'una sahip olduğunu hatırlatan Balcells, bu oranın yüzde 5'in altına, bir başka deyişle 3 milyar dolara, gerilediğini; bu sırada da Türk vatandaşlarının ülkenin Avro tahvillerinin neredeyse yarısına sahip olduğunu belirtti.

Barcells makalesinde Türkiye'nin dış kredi kaynaklarına bağımlı hale geldiğini belirtse de, sendikasyon kredisi, ticaret finansmanı, şirketler arası borçlanma ve yerli borç verenler olarak sıraladığı kaynakların, yabancı portföy yatırımcılarına kıyasla daha sabırlı, daha uzun vadeye odaklı olduklarını kaydetti.

Barcells ayrıca geçen zaman içerisinde "dış borç zincirinde en zayıf halka" olarak tanımladığı Türk şirketlerinin de borç seviyelerini azaltıp olumlu kısa vadeli döviz alım-satım pozisyonuna girdiklerini ifade etti.

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