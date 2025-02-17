Finans devinden çarpıcı TL analizi: Döviz tutanın eli yanacak

ABD'li yatırım bankası Morgan Stanley, Türk Lirası'nın Orta ve Doğu Avrupa, Orta Doğu ve Afrika (CEEMEA) bölgesinde bu yılın en iyi performans gösteren para birimlerinden olacağını öngördü. Morgan Stanley, "2025 Döviz Kuru Tahminleri Güncellemesi" raporunu yayınladı.

EN BEĞENİLEN VARLIK TL

Asya'nın küresel gelişmekte olan piyasalar kapsamında düşük performans göstermeye devam edeceğine yer verilen raporda, Türk lirasının en beğenilen varlık olmayı sürdürdüğü kaydedildi. Raporda, "Tahminlerimize göre Türk Lirası, Orta ve Doğu Avrupa, Orta Doğu ve Afrika (CEEMEA) bölgesinde en iyi performans gösteren para birimlerinden biri olacak" denildi. Morgan Stanley, dolar/TL'nin 2025 ilk çeyrekte 36.50 TL ikinci çeyrekte 38 TL, 2025 dördüncü çeyrekte 41 TL ve 2026 dördüncü çeyrekte 44 TL olmasını bekliyor.

DOLAR TUTAN ZARAR EDER

Dolar dün itibarıyla 36.22 liradan işlem görüyor. Şayet dolar yılı beklendiği gibi 42 TL bandında kapatırsa 1 yıllık primi yüzde 16.50'lerde kalmış olacak ki bu da enflasyona göre reel anlamda, dövizi tercih edenlerin kaybedeceği anlamına gelecek. Dolara yatırım yapanların enflasyona karşı güç kaybetmemesi ve tasarruflarını koruyabilmesi için doların 2025 sonunda en az 49-50 TL bandında olması gerekiyor. Raporda, banka ekonomistlerinin geçen yılki tahminlerinde ABD Merkez Bankasının (Fed) 2025'te 3 faiz indirimi beklentisinin öne çıkmasına karşın artık haziran ayında yapılacak faiz indirimiyle yetinileceğinin öngörüldüğü ifade edildi.