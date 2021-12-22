Finans merkezine özel müze projesi

TÜRKİYE finans tarihinin 1850 yıla yakın tarihi 'Geçmişten Günümüze Finans Tarihi' sergisi, Galataport'da ziyaretçileriyle buluşmaya başladı. Türkiye'nin ilk finans müzesinin öncüsü olan sergide Osmanlı İmparatorluğu döneminden günümüze Türk finans yolculuğu anlatılıyor. Serginin mimarı olan koleksiyoner iş insanı Alpay Tarhan
, İstanbul Finans Merkezi
'nde bir müze yapılması konusunda adım atılması halinde gönüllü olarak eserleri paylaşabileceğini de belirtti. Tarhan, "Finanskent'te yapılacak olan bir müze konusunda gönüllü olabilirim" dedi.
YAŞAYAN MÜZE KONSEPTİ
Sergi, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası
destekleriyle, Halkbank
ve Ziraat Bankası
'nın katkılarıyla düzenlendi.