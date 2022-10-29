Finans pastasındaki payımızı artıracağız

Finansal Kurumlar Birliği (FKB) Tasarruf Finansman Şirketleri Sektör Kurulu Başkanı Eyüp Akbal, yasal güvenceye kavuşan tasarruf finansman sektörünün istenilen seviyede büyüyebilmesi için 6361 sayılı Kanun ve Tasarruf Finansman Şirketlerinin Kuruluş Ve Faaliyet Esasları Hakkında Yönetmelikte revizyona gidilmesi gerektiğini söyledi. Akbal, "Bundan böyle BDDK gözetiminde faaliyetlerini sürdürecek olan tasarruf finansman sektörümüz, önümüzdeki süreçte daha da büyüyecek. Sektör, gelir dağılımı piramidinin tabanındaki yüzde 80'ini hedefliyor. Bu dilimde yer alan tüm ailelere ulaşarak finans pastasındaki payımızı arttırmayı hedefliyoruz" dedi. 7292 sayılı Kanunun yürürlüğe girmesiyle birlikte, BDDK tarafından verilen lisansla tasarruf finansman sektörünün altı temsilcisi Fuzul, Eminevim, Birevim, Katılımevim, İmece ve Sinpaş yasal altyapıya kavuştu. Akabinde bu altı firma, FKB'ye üye oldu. Akbal, "Sinerjimizi güçlendirerek sektörümüzü daha geniş kitlelere yakından tanıtmak için elimizi taşın altına koyduk" dedi.Eyüp Akbal'a göre sektörün önünün açılması için ev, otomobil ve çatılı iş yeri ile sınırlı olan ürün çeşitliliğinin artırılması gerekiyor. Akbal, "Bizim talebimiz günün koşullarına uygun olarak BDDK'nın uygun göreceği alanlarda da faaliyetlerimizi sürdürebilmek adına kanun maddesinde revizyona gidilmesi. Örneğin, bir gencimiz evlilik hayalini, bir öğrencimiz yurtdışında yüksek lisans, doktora yapma hedefini, vatandaşımızın tatil ve seyahatlerini, hac veya umre ziyaretlerini gibi ihtiyaçlarını da tasarruf finansman modeli ile gerçekleştirebilmelidir" diye konuştu. Eyüp Akbal, BES, Konut Edindirme Yardımı, Çeyiz Hesabı Desteği gibi teşvik uygulamalarının kapsamına dâhil edilebilmelerinin önemli olduğunu söyledi.Akbal, maliyet nedeniyle konut konut üretiminin daraldığını belirterek hükümetin sosyal konut projesinin bu olumsuz döneme ilaç gibi geldiğini söyledi. Akbal, sektörün büyümesi için devletin sosyal konut projelerine daha fazla ağırlık vermesi ve bunların finansmanı için tasarruf finans sektörünün rahatlıkla kullanılabileceğini vurguladı.