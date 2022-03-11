Finansal İstikrar Komitesi toplantısı sona erdi

Finanasal İstikrar Komitesi'nin 3. Toplantısı bugün Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati başkanlığında İstanbul'da toplandı.

Komite toplantısına, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Murat Zaman, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel, Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Başkanı Mehmet Ali Akben, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanı Ali Fuat Taşkesenlioğlu, Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu 2. Başkanı Ali Ersoy, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Başkanı (TMSF) Fatin Rüştü Karakaş ve Finansal Piyasalar ve Kambiyo Genel Müdürü Hakan Ertürk katıldı.

Finansal İstikrar Komitesi üyelerinin yanı sıra toplantıda Türkiye Varlık Fonu Yönetim Kurulu Başkan Vekili Erişah Arıcan, Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Yönetim Kurulu Başkanı Alpaslan Çakar, HalkBank Genel Müdürü Osman Arslan ile VakıfBank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih de yer aldı.

BAKAN NEBATİ'DEN AÇIKLAMA GELDİ:



Toplantı sonrasında sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati; "Finansal İstikrar Komitesi üçüncü toplantımızı gerçekleştirdik. Son haftalarda yaşanan jeopolitik ve iktisadi gelişmelerin finansal sisteme yansımalarını detaylı şekilde konuştuk. Finansal istikrarın korunması için yapılan çalışmaları ve tedbirleri ele aldık" ifadelerine yer verdi