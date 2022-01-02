Finansal teknolojide küresel atak

Türkiye, geçen yıl küresel yatırımlardan 90 milyar doların üzerinde pay alan finansal teknoloji sektörünün ekonomideki ağırlığını artırmak için atağa geçti. Ödemeler, blokzincir, bankacılık, sigortacılık, kurumsal finansman alanlarında faaliyet gösteren fintek sayısı 520'ye, lisanslı ödeme kuruluş, e-para şirketi sayısı da 56'ya ulaştı. Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Milli Fintek Stratejisi Belgesi'ni yılın ilk aylarında yayımlanacağını duyurdu. Finansal teknolojilere ilişkin mevzuat yeni iş modellerini destekleyecek şekilde tasarlanacak.
KREDİ KARTINDA 7. SIRADA
Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi "Türkiye Fintek Ekosistemi" raporuna göre Türkiye 82.8 milyon kredi kartı ile dünyada yedinci sırada yer alırken, 70.3 milyon aktif bireysel dijital bankacılık kullanıcısı bulunuyor. Aktif olarak 520 fintek şirketinin faaliyet gösterdiği ekosistemde 2021'de 64 milyon doları aşkın yatırım gerçekleşti. Güncellenen düzenlemeler de işlem kolaylığı ve verimlilik esasıyla sektöre yön göstermeye devam ediyor. Uzaktan müşteri edinimiyle bireysel müşterilerin kimlik tespiti ve sözleşme süreçlerinin fiziki olarak yürütülmesi zorunluluğu ortadan kalktı.
TR Karekod düzenlemesiyle karekod teknolojisi aktif bir şekilde kullanılmaya başlandı. Türkiye Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşları Birliği
'nin kurulması, paya ve borca dayalı kitle fonlaması, e-para kuruluşları için IBAN uygulaması gibi birtakım yenilikler sektöre yeni bakış açıları getirdi ve yeni iş modellerinin ortaya çıkmasına imkân tanıdı. Dijital bankacılık ve servis modeli bankacılığı yönetmeliğiyle dijital para alanındaki çalışmaların finansal teknolojiler sektörüne yeni bir soluk getirilecek ve fintek ekosistemindeki iş modelleri çeşitlendirilecek.
MİLLİ FİNTEK STRATEJİSİ BELGESİ
İstanbul Finans Merkezi içerisinde fintek temalı ve teknopark statüsünde "İstanbul Finans ve Teknoloji Üssü" kurulumu planlanıyor. Finteklerin ürün ve hizmetlerini korumalı bir alanda geliştirebilecekleri düzenleyici deney alanına yer verilecek. Ayrıca, 2022-2025 yılları arasında fintek ekosistemine ilişkin eylem planını ortaya koyacak olan Milli Fintek Strateji Belgesi çalışmaları devam ediyor
1 MİLYAR DOLARI GEÇTİ
Kasım 2021 itibarıyla sayıları 9'a ulaşan akredite melek yatırımcı ağları arasında ARYA, EGİAD, Erban, Galata Business Angels
, GAP BAN
, Keiretsu Forum
, Mavi Okyanus, Şirket Ortağım ve TR Angels
bulunuyor. Getir' ve Dream Games
, yatırım miktarının ilk defa 1 milyar doların üstüne çıkmasını sağladı.