Finansmana erişim her geçen gün iyiye gidiyor

Türkiye'de yatırım ikliminin olumlu yönde geliştiğini belirten Eczacıbaşı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı, atılan adımlar ile şirketlerin finansmana erişiminin her geçen gün daha da kolaylaştığını belirtti.Bülent Eczacıbaşı, "New York'ta Mehmet Şimşek'in yabancı yatırımcılarla olan toplantısına ben de katıldım. Şimşek, son derece samimi bir sunum yaptı. Bu samimi ton, yabancıları son derece etkiliyor. Mehmet Şimşek bunlara çok güzel ve tutarlı cevaplar verdi. Neticede çok olumlu bir toplantı oldu. Ben oradan moralle ayrıldım. Türkiye'ye yabancı yatırımcılardan bir anda para yağacak demek elbette mümkün değil ama faydalı bir toplantıydı" dedi.Yatırım ikliminin olmazsa olmaz koşulu istikrar olduğunu belirten Bülent Eczacıbaşı, "Düşük enflasyon. Bizim enflasyonu mutlaka indirmemiz lazım. Dünyada da aynı sorun yok mu? Var. Bu sorunun üstesinden daha kısa sürede gelen ekonomiler, rekabette avantaj sağlayacak. Rekabeti reddeden sistemlerin çöktüğünü gördük. Rekabete dayalı yeni bir tür kapitalizme doğru gitmek lazım. Bunun adı Paydaş kapitalizmi... Henüz olgunlaşmış değil. Serbest girişim bu yapı içinde çok önemli bir yere sahip. Geleceğimizde de çok büyük rol oynayacak. Paydaş kapitalizmini benimseyen girişimler sadece hissedarlarına karşı değil, topluma, müşterisine, çalışanına, tedarikçisine, çevreye, ülkesine ve dünyanın yarınına karşı sorumlu... Hissedar kapitalizmi bütün dünyaya hükmetti. Ama şimdi bu değişiyor" değerlendirmesinde bulundu.Dengelerin kaydığı bir dönemde finansmanın zorlaştığını belirten Eczacıbaşı, "Şirketler için finansmana ulaşmak bir dönem neredeyse imkânsız hale geldi. Normalleşmeyi bekleyen bir konu. Ekonomideki dengeler ile yakından ilgili. Bugün bir iyileşme var. Yerleşik, güvenilir şirketler için de böyle. Bir anda düzelmez ama bence olumlu yönde gidiyor" dedi.