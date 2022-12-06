Fındık ihracatında bu sezon hedef 300 bin ton

Karadeniz Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Dursun Oğuz Gürsoy, AA muhabirine, 1 Eylül'de başlayan ihracat sezonunda 3 ayın geride kaldığını söyledi.

Söz konusu dönemde 95 bin 878 ton fındık ihraç edilerek 538 milyon 695 bin 343 dolar döviz girdisi sağlandığını belirten Gürsoy, Almanya, Fransa, Rusya, Libya ve Slovakya'ya ihracatta artış olduğunu ifade etti.

Gürsoy, İtalya, Çin, Avusturya, Hollanda, Polonya, İsviçre, Belçika, İspanya, Kanada ve Brezilya'ya ihracatta ise bir miktar azalma olduğunu ifade ederek, bu ülkelerdeki ekonomik gelişmelerin düşüşe neden olduğunu kaydetti.

Özellikle yılbaşından sonra ihracatın daha hızlanabileceğini öngördüklerini dile getiren Gürsoy, "İtalya, Çin ve Polonya gibi ülkelerde çok ciddi fındık alıcıları var. Bu ülkelere yapılan ihracat yeni yılda hızlanabilir. Ocak ve şubat ayında taleplerin daha fazla artmasını bekliyoruz. Sezonun ikinci döneminde ihracat daha da hızlanacaktır." dedi.

Gürsoy, 2022-2023 ihracat sezonunun 31 Ağustos'ta sona ereceğini anımsatarak, "Bizim ihracatçılar olarak öngörümüz ve hedefimiz sezon sonunda 300 bin ton fındık ihracatı yapmak, bu ihracatın karşılığında ise ülkeye 2 milyar dolar döviz sağlamak." ifadesini kullandı.

Türk fındığının ihracatta artık belli bir yere oturduğunun altını çizen Gürsoy, "Türkiye artık 300 bin ton gibi bir fındığı çok rahat şekilde satabiliyor. Bazı yıllarda bu rakamın da üzerine çıkılabiliyor. Bu, ülkenin ve fındık ihracatçısının çok önemli başarısıdır." diye konuştu.

ALTERNATİF PAZARLARDA TANITIM FAALİYETLERİ SÜRÜYOR

Gürsoy, fındığın Gürcistan sınırı ile İstanbul arasında 725 bin hektar alanda üretildiğini belirterek, bu ürünün özellikle Karadeniz Bölgesi'nin ekonomisinde büyük önem taşıdığını söyledi.

Türkiye'den 120 ülkeye fındık ihracatı yapıldığına dikkati çeken Gürsoy, bu ihracatın önemli kısmını natürel ve kavrulmuş iç fındığın, bir kısmını ise işlenmiş füre (kavrulmuş iç fındığın ezilip püre haline getirilmiş hali), kıyma ve kabuklu fındığın oluşturduğunu ifade etti.

Dursun Oğuz Gürsoy, Türk fındığının ihracatını daha da artırmaya yönelik çalışmaların sürdüğüne işaret ederek, şunları kaydetti:

"Geleneksel pazarların dışında alternatif pazarlardaki ihracat rakamlarını artırmaya yönelik tanıtım faaliyetleri sürüyor. Arkadaşlar bu ülkelerdeki fuarlara katılıyor. Zaten buralara ihracatımız oluyor. Bu pazarlardaki ihracat rakamlarının daha artmasıyla gerek miktar gerekse döviz bazında daha iyi noktalara geleceğiz."