Fındık taban fiyatı 50 TL ve üzeri olmalı

2022 yılı fındık hasadının başlamasına az bir süre kaldı. Bu sene fındığın kaliteli ve verimli olduğunu vurgulayan yetkililer ve fındık üreticileri, gübre ve yevmiye fiyatlarının çok artığını bu nedenle taban fiyatının en az 50 lira ve üzeri olması gerektiğini söylediTrabzon'da temmuz ayı sonu, ağustos ayı itibarıyla üreticilerin fındık bahçelerine girmesiyle hasat başlayacak.Geçen yıl Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından fındık taban fiyatı 27 lira olarak açıklanmıştı. 2022 fındık sezonunda ise son bir yılda artan maliyetler üzerine yetkililer fındık üreticilerinin yaptıkları masraflar nedeniyle fındık taban fiyatının en az 50 TL ve üzerinde açıklanmasını bekliyor. Arsin Ziraat Odası Başkanı Hasan Kozoğlu, "Geçen sene 50 TL'ye aldığımız gübre bu sene 200-250 TL arasında. Bu sezon maliyet çok arttı. Maliyeti karşılamak için fındık taban fiyatının 53 TL ve üzerinde olması gerekir" dedi. Hasan Kozoğlu, bu sezon fındık veriminin iyi göründüğünü ve rekoltenin 700 bin tonun üzerine çıkabileceğini söyledi. Kozoğlu, "Fındığımız bu sene kaliteli durumda. Çünkü üreticilerimiz, yüksek maliyetlere rağmen gübre ve kimyasal ilaç kullanarak fındığına bakımlarını yaptı. Bu nedenle verim çok yüksek durumda. İhracatta da altın demini yaşıyoruz. Gübre fiyatlarının yanı sıra kimyasal ilaçların da fiyatı 4 kat arttı. Üreticilerimizle görüşmelerimiz sonucunda fındık taban fiyatının 53 TL altında fiyat beklemediklerini söylediler" diye konuştu.Fındık üreticisi Ferit Şen (67) ise, "Bu sene bahçelerimizdeki fındık mahsülü çok güzel. Havaların yağmurlu gitmesinden dolayı fındık kendini besledi. Biz üreticiler olarak bahçelerimizde fındığımızın bakımlarını yaptık. Bu sene bereketli ve bol fındık olacak. Gübre ve işçi fiyatlarının artmasıyla bu sene fındık taban fiyatının 50 TL ve üzeri açıklanmasını bekliyoruz" açıklamasında bulundu.