Fındık üreticisi TMO’dan memnun

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Genel Müdürü Ahmet Güldal, Trabzon'un Arsin ilçesi Arsin Organize Sanayi Bölgesine bulunan Fındık alım merkezini ziyaret etti. Burada fındık alımı ile ilgili çalışmaları yerinde inceleyen, ardından çiftçilerle sohbet eden Güldal, bir basın açıklaması yaptı. Güldal yaptığı açıklama da, "Fındık üreticisi TMO'ya yoğun ilgi gösteriyor. Bu seneyle birlikte toplamda 10.kez fındık alıyoruz"
2022 yılı fındık alım kampanyası yoğun bir şekilde devam ettiğini belirten TMO Genel Müdürü Ali Güldal, "22 Ağustos'ta başlattığımız alımlara bugün itibariyle 100 bin tonun üzerinde randevu ile devam ediyoruz. 100 bin randevunun yarısından çoğu da gerçekleşmiş durumda. Randevularımız sürekli açık. Kasım ayı sonuna kadar açık olacak. Cumhurbaşkanımız tarafından fındık levant kalitelide 52 lira, Giresun kalitede 53 lira, sivri kalitede 51 lira olarak açıklanmıştı. Şuanda piyasanın en yüksek fiyatı devletimiz tarafından üreticilerimize verilmektedir. Bütün Karadeniz olarak baktığımızda fındık üretim bölgelerinin tamamında Toprak Mahsulleri Ofisinin gerçekten çok yoğun ilgi var. Bu noktada 50'nin üzerinde alım merkezi açık durumda. İhtiyaç olan yer oldukça ve ekiplerimiz müsait oldukça yeni alım yerleri açabiliyoruz. Günlük 3 bin 500 ton civarında randevu veriyoruz. 2 bin 500 ton civarında da randevuya uygun olarak üretici ürün teslim ediyor. 2022 yılı itibariyle fındık üretimi kurutması mevsim şartları itibariyle gayet malum gitti. Ama bazı bölgelerde mevsimsel olarak bazı sebeplerden dolayı fındıkta kalite kayıpları söz konusu oluyor. Bunun farkındayız" dedi.
ÜRETİCİ SABREDERSE FINDIĞININ HEPSİNİ ALACAĞIZ
Serbest piyasada oluşan fiyatlarla ilgili üreticilerin biraz sabırlı olması gerektiğini kaydeden Güldal, "Bir haftada ürünün hepsini ne TMO ne de herhangi bir kurum ve kuruluş alamaz. 31 Aralık tarihine kadar bizim alım dönemimiz var. Her gür alım miktarımız biraz daha artıyor. Haliyle üretici fiyat için biraz kendisini direnmesi lazım. Sabretmesi lazım. TMO olarak bizim avantajımızı üretici, lehine kullanması lazım. Mümkün olduğu kadar fiyatı düşürmemesi lazım. Çünkü 52 liralık bir fiyat var. 45 liralık bir fiyat var. Üretici sabrederse biz hepsinin ürününü alırız" ifadelerini kullandı.
Piyasanın en değerli fiyatı TMO tarafından verilmekte olduğunu belirten Güldal, "2022 yılı 31 Aralık'a kadar fındık alımı yapacağız. En çok miktarda alımı gerçekleştirmek için arkadaşlarımız haftanın 6 günü, günde en az 12 saat çalışarak mesai yapmaktalar. Fındık alım yerlerini gezerek hem arkadaşlarımızla görüşüyoruz, hem de sistemi kontrol ederek üreticilerimizle sohbet ediyoruz. Daha ne yapabiliriz, daha nasıl kolaylaştırıcı alımı hızlandırıcı neleri gerçekleştirebiliriz ona bakıyorum. Bugüne kadar uğradığım noktalarda gerçekten üreticilerimizin Toprak Mahsulleri Ofisine ürün teslim edenlerin büyük bir memnuniyet olduğunu gördüm. Üreticiler eğer devlet ve TMO bu fiyatları vermeseydi daha aşağı fiyatlarla satma durumunda kalacaklarını ifade ediyorlar. İnşallah bereketli olur. Kurum olarak 10. Kez aldığımız fındık görevinde artık tuttuğumuz depolarla oluşturduğumuz personel kapasitesi ve kabiliyetiyle muhasebe ve randevu sistemi ile çok hazırlıklı bir şekilde sistemi yürütüyoruz. Her sene bir miktarda daha hızlı ve fazla alım yapabilme kabiliyetini sahip oluyoruz.
Özellikle Trabzon için istatiksel cetvellere baktığımızda üreticimizin kendi ürettiği üründeki çiftçi kayıt sistemindeki miktarı dahi çoğunun dolduramadığını görüyorum. Çiftçi kayıt sisteminde 2 ton fındık görülüyor, ama elde ettiği fındık bir ton. Bizim kriterlerimiz var. Çürükte %3, çatlakta %5 gibi, rutubette %6,5 gibi kriterleri biraz daha esnetmemizi istiyorlar. Kriterlerimizin esasının bir mantığı var. Bu sene 100 bin ton'a yakın ürün alacağız. Aldığımız ürünü en az bir yıl süre ile muhafaza etmek zorunda kalabiliyoruz. Geçen seneden bile elimizde kalan 30 bin ton civarında fındık var. Ancak 2023 yılında pazarlayabileceğiz. Haliyle çürük, çarık, çatlak, kırık, rutubetli fındık aflatoksin başta olmak üzere bu yılın tüm sağlığını uzun sürede bozma riskiyle karşı karşıya kalacağız. Tüccar veya manavlar fındığı aldığı zaman en fazla bir ay sonra kırıcıya veriyor. Ekonomiye kazandırıyor ama biz değerini muhafaza ederek uzun süre saklamak mecburiyetindeyiz. Üreticilerimize bunları anlattığımız zaman bize gerçekten hak veriyorlar. En değerli fiyatta bizim. Kriterlerimizde uygun olduğu sürece üreticilerimizin fındıklarını alıyoruz. Özellikle çatlakta, kırıkta üreticimiz alıma girmediği taktirde dahi ürünü geri çevirip ayıklamadan sonra tekrar getirdiği zaman biz alabiliyoruz. Birçok kolaylığı üreticimize sağlamış oluyoruz.
Serbest piyasada oluşan fiyatlarla ilgili üreticilerin biraz sabırlı olması gerektiğini kaydeden Güldal, "Bir haftada ürünün hepsini ne TMO ne de herhangi bir kurum ve kuruluş alamaz. 31 Aralık tarihine kadar bizim alım dönemimiz var. Her gür alım miktarımız biraz daha artıyor. Haliyle üretici fiyat için biraz kendisini direnmesi lazım. Sabretmesi lazım. TMO olarak bizim avantajımızı üretici, lehine kullanması lazım. Mümkün olduğu kadar fiyatı düşürmemesi lazım. Çünkü 52 liralık bir fiyat var, 45 liralık bir fiyat var. Üretici sabrederse biz hepsinin ürününü alırız" ifadelerini kullandı.