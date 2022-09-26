Fındık üreticisi TMO’dan memnun

Özellikle Trabzon için istatiksel cetvellere baktığımızda üreticimizin kendi ürettiği üründeki çiftçi kayıt sistemindeki miktarı dahi çoğunun dolduramadığını görüyorum. Çiftçi kayıt sisteminde 2 ton fındık görülüyor, ama elde ettiği fındık bir ton. Bizim kriterlerimiz var. Çürükte %3, çatlakta %5 gibi, rutubette %6,5 gibi kriterleri biraz daha esnetmemizi istiyorlar. Kriterlerimizin esasının bir mantığı var. Bu sene 100 bin ton'a yakın ürün alacağız. Aldığımız ürünü en az bir yıl süre ile muhafaza etmek zorunda kalabiliyoruz. Geçen seneden bile elimizde kalan 30 bin ton civarında fındık var. Ancak 2023 yılında pazarlayabileceğiz. Haliyle çürük, çarık, çatlak, kırık, rutubetli fındık aflatoksin başta olmak üzere bu yılın tüm sağlığını uzun sürede bozma riskiyle karşı karşıya kalacağız. Tüccar veya manavlar fındığı aldığı zaman en fazla bir ay sonra kırıcıya veriyor. Ekonomiye kazandırıyor ama biz değerini muhafaza ederek uzun süre saklamak mecburiyetindeyiz. Üreticilerimize bunları anlattığımız zaman bize gerçekten hak veriyorlar. En değerli fiyatta bizim. Kriterlerimizde uygun olduğu sürece üreticilerimizin fındıklarını alıyoruz. Özellikle çatlakta, kırıkta üreticimiz alıma girmediği taktirde dahi ürünü geri çevirip ayıklamadan sonra tekrar getirdiği zaman biz alabiliyoruz. Birçok kolaylığı üreticimize sağlamış oluyoruz.