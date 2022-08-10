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Giriş Tarihi: 11.8.2022

Firmalara 12 kat fazla kredi kullandırdık

Firmalara 12 kat fazla kredi kullandırdık

Bankalar Birliği Başkanı Alpaslan Çakar, yatırım yapan her müşterinin yanında olacaklarını belirterek, “Geçen senenin 12 katı kredi kullandırdık”dedi

Finansmana Erişim İstişare Toplantısı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ev sahipliğinde gerçekleşti. Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Başkanı ve Ziraat Bankası Genel Müdürü Alpaslan Çakar, çevre ve iklimi dikkate alarak üreten, yatırım yapan, istihdam yaratan her bir müşterinin yanında olmaya devam edeceklerini belirterek, "Bizim ülkemiz büyümek zorunda, biz de o büyümeyi finanse edebilecek güç, kabiliyet, ödenek ve kaynağa sahibiz" diye konuştu. Çakar, yabancı paraların Türk lirasına çevrilerek kredi kullandırılmasının maliyet oluşturduğunu belirterek, Türk lirası ve yabancı para kompozisyonundaki dengenin sağlanması gerektiğine, TL mevduatın artırılması gerektiğine, KKM'nin de kısmen bu dengeyi sağlama amacına hizmet ettiğine dikkati çekti. Geçen yıl 30 Temmuz itibarıyla bankacılık sektörünün kullandırdığı kredi toplamının 137 milyar lira olduğunu belirten Çakar, firmalara kullandırılan 70 milyar liralık kredinin 45 milyar lirasının büyük işletmeler ve 25 milyar lirasının da KOBİ'lere kullandırıldığını anlattı. Bu yıl aynı dönemde 1.1 trilyon lira kredi kullandırıldığını bildiren Çakar, "Firmalara kullandırılan kredi 901 milyar lira, geçen sene bu rakam 70 milyar liraydı. Geçen senenin 12 katı oranında kredi kullandırmış durumdayız" dedi. ANKARA

KAMU BANKALARI YANIMIZDA
TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu da, üç kamu bankasının da en sıkıntılı süreçlerde firmaların yanında durduğunu, ayakta kalmaları için destek verdiğini ifade etti. Bu kritik dönemde de bankaların hepsinden aynı yaklaşımı beklediklerini belirten Hisarcıklıoğlu, şunları kaydetti: "Hepimizin ülkemiz için fedakarca çalışması ve buna göre hareket etmesi gereken bir dönemdeyiz. Bankalarımızdan da işin feda kısmını reel sektöre, kâr kısmını kendilerine ayırmadan, bu bilinçle davranmalarını arzu ediyoruz. Özellikle de kredilere erişimde yaşanan sıkıntıların azaltılmasına katkı sağlamasını diliyorum."

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Firmalara 12 kat fazla kredi kullandırdık
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