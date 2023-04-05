Fırsatçı 42 ev sahibi ve emlakçıya soruşturma

Asrın felaketi depremleri fırsat bilip, kiralarda fahiş artışa gittiği tespit edilen 42 emlakçı ve ev sahibi hakkında Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Soruşturmanın seyrine göre fırsatçılar hakkında Türk Ceza Kanunu'nun 237'nci 'Fiyatları Etkileme' maddesince 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılması bekleniyor.SABAH, Konya'da fahiş fiyat zulmüne maruz kalan depremzedeleri gündeme getirmişti. Bunlardan biri olan karayolları personeli Ali Tarakçıoğlu (37) depremlerin ardından 15 gün boyunca Hatay'da görev yaptı. Ev sahibi, kirayı önce 2 binden 4 bin TL'ye ardından da 8 bin 500 TL'ye çıkartmak istedi. Evine icra gönderdi. Tarakçıoğlu, ev sahibinden şikâyetçi oldu. Diğer mağdur ise Gaziantep'in İslahiye ilçesinde depreme yakalanan Muzaffer Alçı'ydı. Depremde evi ve işyeri ağır hasar gören Alçı, Konya'ya geldi. Alçı, 6 bin 750 TL'ye kiraladığı daire için emlakçıya 8 bin TL komisyon, ev sahibine de 1 yıllık kira bedeli 81 bin TL'yi peşin ödedi. Evine yerleşen Alçı, binada kiraların çok daha düşük olduğunu öğrenince şikâyetçi oldu. Emlakçı ve ev sahibi hakkında adli işlem başlatıldı.