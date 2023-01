Fırsatçılar konutta fiyatı günde 50 bin TL artırıyor

Hükümetin orta gelir grubuna yönelik başlattığı konut kampanyasıının ikinci el konutları da kapsaması için yapılan açıklamalar, fırsatçıların iştahını kabarttı. Fırsatçılar henüz bu konuda düzenleme yapılmadan satışa çıkardıkları konutların fiyatını günden güne artırmaya başladı. Hatta satışa çıkardığı konutun fiyatını her gün düzenli olarak 50 bin lira artıran bile var.Örneğin Mayıs 2022'de 1 milyon 400 bin TL'ye satışa sunulan bir gayrimenkulun güncel fiyatı yüzde 82 artışla 2 milyon 550 bin TL'ye çıkarılmış durumda. Bir başka adresin fiyatının ise her gün 50 bin TL arttırıldığı görülüyor. 3 Ocak'ta 1 milyon 750 bin TL'den satışa sunulan gayrimenkul günlük artışla 1 milyon 850 bin TL'ye çıkarılırken, aynı tarihte 1 milyon 650 bin lira olan konutun satış fiyatı ise ertesi gün 1 milyon 800 bin TL yapıldı.Gayrimenkul Danışmanı Nilüfer Kas, "Sektör zaten son 5 aydır durağanlaşmıştı. Fırsatçılar nedeniyle sektör zarar görüyor" dedi."Elbette her mülk sahibi istediği fiyata mülkünü satabilir. Ama işin insani, vicdani ve ahlaki ve ekonomik boyutu var" ifadesini kullanan Kas, sözlerine şöyle devam etti: "Konutka kredi faizleri her düşürüldüğünde konut fiyatlarının artırılmasının hiçbir haklı gerekçesi olamaz. Bu fırsatçılıktır. Bunlar yüzünden mülkünü gerçek pazar fiyatlarından satmak isteyen satıcılara karşı da güvensizlik oluşuyor."Kas, konut fiyatlarının dalgalı devam etmesi nedeniyle birçok gerçek alıcı ve satıcının kararsız kaldığı bilgisini paylaştı.Maliyetlerdeki artış devam ettiği sürece yeni konutlarda fiyat artışının devam edeceğini söyleyen Kas, şunları kaydetti: "Eskisi kadar hızlı bir artış beklemiyorum. İkinci el konutların fiyatları da birinci eli takip ediyor. Bu nedenle konut almayı 'fiyatlar düşünce alırız' diye erteleyenler hata yapar."