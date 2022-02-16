Fırsatçılar önce yükseltip üstünden indirim yaptı! Bu kadar vicdansızlık olmaz





Bu işin kökten çözümü olmalı. Devlet tüm ithal girdileri firmalara kendi satmalı. Aradaki farkı da sübvanse etmeli. Yani firma 'Maliyetim arttı' gibi bir bahane sunamamalı. Marketlerde de her ürün kalem kalem takip edilmeli ve fiyat artışının nedeni anlık sorgulanmalı. Böylece bataklık kurur. Aksi takdirde herkes işi kendine yontar. Olan da vatandaşa olur" dedi.