Fırsatçılar tarım arazilerine dadandı

Son dönemde konut ve arsa fiyatlarında yaşanan fahiş artış tarım arazilerinde de görülmeye başladı. Arazi fiyatlarındaki artışı fırsata çeviren uyanıklar tarım arazilerini satın alıp iki hatta üç hatta yerin göre 10 katına satışa çıkarıyor. Son iki yıldır arazi rantının tarım sektörünü de etkilediğini belirten Engin Tarım Yönetim Kurulu Başkanı Seyda Ertuğ, "Son yıllarda bahçe ve tarla fiyatları inanılmaz derecede arttı. Tarım yapmayan ancak işi ranta dökenler bahçe ya da tarla satın alıp sonra bu araziyi iki-üç hatta 10 kata varan oranlarda satışa çıkarıyor. Devletimiz ekilmedik bir metrekare arazi kalmaması için çalışıyor. Ancak bir taraftan da fırsatçılar böyle ortaya çıkıyor. Yeni yasayla bu sorunun çözüleceğine inanıyoruz" diye konuştu. Betül ALAKENT/ KONYA