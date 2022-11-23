Fırsatçılar yine iş başında: Bu rakamlar her şeyi anlatıyor!

Ülke çapında yapılan denetimler, enflasyondaki artışa ilişkin çarpıcı verileri ortaya koydu. Ticaret Bakanlığı'nın denetimlerine göre, fırsatçılar ayçiçek yağı, bakliyat ve süt ürünlerinde piyasa şartlarının çok üzerinde zam yaptı. Konuyu değerlendiren Başkan Erdoğan, "Bu noktada kontroller çok daha farklı uygulamalarla devam edecek çünkü para cezası demek ki bunları ıslah etmiyor" dedi. Öte yandan internet alış veriş sitelerinde de yıl sonu yaklaşırken piyasanın çok üzerinde satış yapmak hedefiyle kâr hırsıyla birçok fırsatçının türediği göze çarptı.