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Giriş Tarihi: 23.11.2022 16:50 Son Güncelleme: 23.11.2022 17:04

Fırsatçılar yine iş başında: Bu rakamlar her şeyi anlatıyor!

2022 yılının sonuna yaklaşırken, zincir marketlerin yaptığı 'Fahiş' fiyat artışları dikkat çekerken, Başkan Recep Tayyip Erdoğan para cezası dışında çok daha farklı uygulamalarla yaptırımların geleceği sinyalini verdi. Marketlerin yanında döviz kurlarındaki stabil seyre rağmen internet alış veriş sitelerinde de birçok elektronik üründe piyasanın çok üzerinde 'Fahiş' fiyat uygulayan satıcılar gözler önüne serildi.

Fırsatçılar yine iş başında: Bu rakamlar her şeyi anlatıyor!

Ülke çapında yapılan denetimler, enflasyondaki artışa ilişkin çarpıcı verileri ortaya koydu. Ticaret Bakanlığı'nın denetimlerine göre, fırsatçılar ayçiçek yağı, bakliyat ve süt ürünlerinde piyasa şartlarının çok üzerinde zam yaptı. Konuyu değerlendiren Başkan Erdoğan, "Bu noktada kontroller çok daha farklı uygulamalarla devam edecek çünkü para cezası demek ki bunları ıslah etmiyor" dedi. Öte yandan internet alış veriş sitelerinde de yıl sonu yaklaşırken piyasanın çok üzerinde satış yapmak hedefiyle kâr hırsıyla birçok fırsatçının türediği göze çarptı.

Geçtiğimiz dönemde döviz kurlarındaki oynaklığı bahane edip zam yapan elektronik eşya satıcılarının yıl sonu yaklaşırken piyasanın çok üzerinde bir nedeni olmaksızın zam üstüne zam yaptığı gözler önüne serildi.

İnternet alışveriş sitelerinden ekran görüntüsü paylaşan birçok vatandaş satıcıların fırsatçılıklarını gözler önüne serdi.

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Fırsatçılar yine iş başında: Bu rakamlar her şeyi anlatıyor!
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