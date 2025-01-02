Fırsatçılara 1 haftada 23.7 milyon lira ceza

Ticaret Bakanlığı, asgari ücret zammının açıklanmasıyla birlikte vatandaşların fahiş fiyat artışları ve haksız kazanç sağlamaya yönelik fiili durumlardan dolayı mağduriyet yaşamaması amacıyla yılbaşı öncesinde denetimlerini sıklaştırdı. Ticaret Bakanlığı, geçen yılın son 7 gününde gerçekleştirdiği denetimlerde yaklaşık 23.7 milyon lira idari para cezası uyguladığını bildirdi. Geçen yıl 25 Aralık-31 Aralık döneminde gerçekleştirilen market denetimlerinde 5 bin 846 işletmenin incelendiği belirtilen açıklamada, "Çalışmalar kapsamında 577 bin 672 ürün denetlenirken 6 bin 662 üründe ihlal tespit edildi ve 13 milyon 838 bin 753 lira cezai işlem uygulandı. 3 bin 479 firma hakkında haksız fiyat artışı araştırma süreci başlatıldı" ifadesi kullanıldı. Market denetimlerinde İstanbul, 797 işletmeyle ilk sırada yer alırken, bu ili 436'yla Ankara ve 411'le Antalya takip etti. En yüksek sayıda ürün denetimi yapılan iller ise sırasıyla 154 bin 922 ürünle Ankara, 93 bin 603 ürünle Antalya ve 73 bin 31 ürünle İstanbul oldu. En yüksek sayıda ihlal tespit edilen il ise 2 bin 932 ihlalle İstanbul olarak kayıtlara geçti. İstanbul'da 6 milyon 450 bin lira idari para cezası uygulanırken, bu ili sırasıyla 3 milyon 973 bin lirayla Ankara ve 266 bin lirayla Bursa takip etti.

KAFELERE 9.9 MİLYON TL

30-31 Aralık 2024 tarihlerinde kafe, restoran denetimlerimi kapsamında ise 81 ilde 4 bin 779 işletmede 285 bin 499 ürünün denetlendiği ifade edildi. Açıklamada, 4 bin 551 ihlal tespiti neticesinde 9 milyon 897 bin 148 lira cezai işlem uygulandığı ve 735 işletme hakkında haksız fiyat artışı araştırması süreci başlatıldığı belirtildi. Denetimlerde geçen yılın son 7 gününde yaklaşık 23,7 milyon lira ceza uygulandı.