Fırsatçıların yeni bahanesi asgari ücret

Alınan tedbirlerle birlikte son aylarda kiralarda yüzde 10-15'lik düşüş görülse de bazı fırsatçılar eski alışkanlıklarından vazgeçemedi. Asgari ücret görüşmeleri hala devam ederken ev sahipleri oranı görmeden kira zammını belirledi. Birçok ev sahibi asgari ücret zam görüşmelerinin başlamasıyla birlikte kiracılarının kapılarını aşındırıyor. Asgari ücret artışını gerekçe göstererek ara zam istiyor. Asgari ücrette en yüksek oran olarak yüzde 50 konuşulurken kimi ev sahipleri ara zamda kapıyı 50'den kimi yüzde 100'den açtı. Kira zam dönemi gelen ev sahipleri ise yüzde 25 zammı zaten gündeme almıyor ancak bazı ev sahiplerinin yüzde 200-300 oranında zam istemesi bu kadar da olmaz artık dedirtiyor.Her zam görüşmesinde ev sahibinin kendisini aradığını belirten bir kiracı, "Bizim ev sahibi komisyondan hızlı. Hemen zammı belirledi kapıma dayandı. 3 bin olan kiramı 7 bin yapmıştı. Şimdi benden 15 bin istiyor. Vermezsen çık diyor" ifadelerini kullandı. Şikâyetini sosyal medyaya yansıtan başka bir kiracı da, "Henüz asgari ücret açıklanmadan kirama yüzde 10 zam geldi. Ev sahibim oran açıklanınca bir zam daha yapacağını söyledi" diye isyan etti. Uzmanlar, son iki yıldır asgari ücret görüşmelerinin başlamasıyla birlikte ev sahiplerinin zam için kapı alındırdığını belirterek, "Asgari ücret zammını kira artırmak için bir bahane olarak görmeye başladılar. Bazı ev sahipleri kontrat zamanı gelmeden kiracısına asgari ücrete zam geldi sen de artır diyor. Oysa daha 6 ay önce bir zam yapmış. Hal böyle olunca kiracı ev sahibi kavgası başlıyor. Kiracı mahkemeye gidiyor. Dosyalar da artıyor" diyor.İSTOÇ İşadamları Derneği Yönetim Kurulu Üyesi ve gayrimenkul uzmanı Şenay Araç Demir, ev sahiplerinin son iki yıldır ara zam yapmak iççin asgari ücrete yapılan zammı bahane ettiğini söyledi. Demir, "Bunu bilinçli mal sahibi de eğitimlisi de eğitimsizi de yapıyor. 25 tane dairesi olan bir ev sahibi tanıyorum. Maaşlara zam konusu gündeme geldiğinde onun da avukatlarının mesaisi başlıyor. Tüm kiracılarını aratıp zam için baskı uyguluyor. Bunu yapan ev sahibi çok eğitimli biri sözde. Maalesef artık bu tür maaş zamları ev sahiplerinin yeni zam için bahanesi haline geldi" dedi. İki yıl öncesinde zam görüşmesinin kontrat süresinin dolmasıyla birlikte yapıldığını anlatan Araç, "Ama şimdi görüyoruz ki ev sahipleri asgari ücrete yapılacak zamma göz koyuyorlar" ifadelerini kullandı.Gayrimenkul Hukuku Derneği Başkanı Av. Ali Güvenç Kiraz, ev sahiplerinin ücretlere yapılan artışları fırsat olarak gördüğünü belirterek, "Maalesef bize de bu yönde çok fazla şikayet geliyor. Zam dönemi dolmadan kiracısının kapısını aşındıran ev sahipleri var" dedi. Mülk sahibinin ara dönem enflasyon artış zammı ya da asgari ücret artış zammı gibi herhangi bir talep hakkının bulunmadığına dikkati çeken Kiraz, "Bu yasal bir talep değil. Yani hiçbir mal sahibi 'yılbaşı geldi artır', '6 ay doldu artır', 'asgari ücret arttı kirayı artır' gibi talepte bulunamaz. Tek talep hakkı kontrat dönemidir. Kiracı bu şekilde taciz ediliyorsa hem CİMER'e bildirebilir hem de Cumhuriyet Savcılığına şikâyet edebilir" diye konuştu.